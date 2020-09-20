La Liga'da Türk futbolcular güldü

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2. hafta maçlarında Türk futbolcular Emre Mor, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'ın oynadığı takımlar galip geldi.
Haber MerkeziAA
Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, sahasında yaptığı maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Celta'nın gollerini İago Aspas (Dk. 13 ve Dk. 57) atarken, Valencia'nın tek golünü 46. dakikada Maxi Gomez kaydetti.
Emre 11'de başladı, Okay 66'da girdi
Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, 70. dakikada yerini Brais Mendez'e bıraktı. Yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 66. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna girdi. Okay, 90. dakikada sarı kart gördü.
Enes Ünal 87'de oyuna dahil oldu
La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ertelendiğinden sezonun ilk maçına çıkan Getafe ise sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.
Getafe'ye 55. dakikada galibiyet golünü atan Jaime Mata, 87. dakikada oyundan alınarak, yerine Enes Ünal girdi. Enes, yeni takımı Getafe ile ilk resmi maçına çıktı.
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