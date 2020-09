La Liga'da Türk futbolcular güldü

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, sahasında yaptığı maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Celta'nın gollerini İago Aspas (Dk. 13 ve Dk. 57) atarken, Valencia'nın tek golünü 46. dakikada Maxi Gomez kaydetti.

Emre 11'de başladı, Okay 66'da girdi

Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, 70. dakikada yerini Brais Mendez'e bıraktı. Yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 66. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna girdi. Okay, 90. dakikada sarı kart gördü.

Enes Ünal 87'de oyuna dahil oldu

La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ertelendiğinden sezonun ilk maçına çıkan Getafe ise sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Getafe'ye 55. dakikada galibiyet golünü atan Jaime Mata, 87. dakikada oyundan alınarak, yerine Enes Ünal girdi. Enes, yeni takımı Getafe ile ilk resmi maçına çıktı.

Fatih Terim'den Okay Yokuşlu itirafı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Terim, transfer konularına da değinirken, Okay Yokuşlu'yu istediklerini fakat transferin gerçekleşmediğini açıkladı."Okay'da istedi ama olmadı"Teknik direktör Fatih Terim, Okay Yokuşlu hakkında, "Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek. Kimleri istediğimizi, kimleri istemediğimizi söyleyebilsek. Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi" ifadelerini kullandı.Kulüplerin işlerinin kolay olmadığını ifade eden Terim, "Her türlü fedakarlığı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Galatasaray'ız, olsa da olmasa da biz hep iddialı oluruz. Yeni bir takım için, gelecek yıllar için alacağımız oyuncuların bize para kazandırması, son takımının biz olmaması gerekiyor. Bir fırsat transferiyse tabii ki yaş önemli değil ama bunun dışındaki felsefemizin düşük yaşlı bir takım olacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.