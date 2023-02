📍 Rivera, Uruguai ➡️ Cidade do #Galo 🚏



🐔📝 Mauricio Lemos é o novo reforço do Atlético. Com passagens pela Seleção Uruguaia, o zagueiro de 27 anos estava no Fenerbahçe e assina com o #Galo até dezembro de 2023.



💻 https://t.co/IVaGBWUsAN pic.twitter.com/mieq7iqW7J