Manchester United sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla geçti

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Başsavcılıktan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğu, kazanın da bu yüzden meydana geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.