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Manchester United sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla geçti

Premier Lig'de ilk 2 maç sonunda istediği sonuçları alamayan Manchester United ve Liverpool karşı karşıya geldi. Old Traford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı.

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Haber Merkezi AA
Manchester United sahasında Liverpoolu 2-1lik skorla geçti
Manchester United, Liverpool galibiyetiyle birlikte Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u konuk eden Manchester United, 16. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 53. dakikada Marcus Rashford'un fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Konuk takım Liverpool, karşılaşmanın 81. dakikasında Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın golüyle farkı bire indirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • Bu sonuçla, ligdeki iki maçından da mağlup ayrılan Manchester United ilk 3 puanı alırken, Liverpool 3. maçında da galibiyet elde edemeyerek 2 puanda kaldı.

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