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Casemiro gözyaşlarına hakim olamadı

Manchester United'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Carlos Henrique Casemiro, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti.

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Haber Merkezi AA
Casemironun gözyaşları
Casemiro vedasında duygusal anlar yaşadı.

Real Madrid Kulübü, İngiltere'nin Manchester United kulübüne transfer olan Casemiro için veda töreni düzenledi.

Ailesi ve çocuklarıyla birlikte törene gelen Casemiro, konuşması sırasında duygularına ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bir gün geri döneceğim"

"Yüreğimle konuşmaya çalışacağım" diyen Casemiro, "Şükürler olsun çok kupa kazandım ama benim için en önemlisi her sabah buraya antrenmana gelmem oldu. Aileme, başkana, takım arkadaşlarıma çok teşekkürler. Ama Modric ve Kross için bir parantez açmam gerekiyor. Onlarla birlikte futbol oynamaktan büyük bir zevk aldım. Bir gün bu kulübe geri döneceğim" dedi.

Casemiro, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Real Madrid'deki döneminin bittiğine karar verdiğini ve menajeri aracılığıyla temaslara başladığını aktardı.

Perez: Seninle gurur duyuyoruz

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de "Hepimiz seninle guru duyuyoruz çünkü her maçını sanki son maçınmış gibi oynadın. Kulübe bağlılığın ve değerlerine sahip çıkmanın bir örneği oldun. Başkan olarak benim ve tüm taraftarların gururusun" şeklinde konuştu.

70 milyon euro ile kulüp tarihine geçti

Eflatun-beyazlı formayla 336 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, İspanyol kulübünde 18 kupa kazandı.

Real Madrid kasasına, Cristiano Ronaldo (117 milyon euro) ve Angel Di Maria'dan (75 milyon euro) sonra transferinden dolayı en fazla gelir bırakan 30 yaşındaki Casemiro (70 milyon euro), Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak sezon başına yaklaşık 12 milyon euro alacak.

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