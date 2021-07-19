Spor Mario Gavranovic Fenerbahçeyi bekliyor
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Mario Gavranovic Fenerbahçe’yi bekliyor

Fenerbahçe forvet transferinde gündemdeki futbolcularla görüşmelerini sürdürürken, alternatif isimleri de listesinde bulunduruyor. Forvet transfer listesinde Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi ilk sırada yer alırken, iki futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler kulüplerinin vereceği kararı bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mario Gavranovic Fenerbahçe’yi bekliyor
​Mario Gavranovic

Leipzig’in Sörloth, Lazio’nun da Muriqi hakkındaki kararını Ağustos ayında vermesi bekleniyor. İki futbolcunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi eğer Leipzig ve Lazio’nun teknik heyeti oyuncularının gönderilmesine onay verirse kiralama teklifiyle iki kulübün kapısını çalacak.

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Sarı-lacivertli yönetim, forvet transferinde Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb forması giyen İsviçreli golcü Mario Gavranovic’i de alternatif isim olarak listesinde bulunduruyor.

31 yaşındaki golcü futbolcu da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Gavranovic için sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Hırvatistan’da 40 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 19 gol atarken 9 da asist yaptı.

Fenerbahçe, yıldız golcü için görüşmelere başladı
SPOR
Fenerbahçe, yıldız golcü için görüşmelere başladı
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