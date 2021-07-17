Fenerbahçe, yıldız golcü için görüşmelere başladı

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kemal Ademi, Samatta ve Thiam ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, daha önceden görüşmeler yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius için yeniden nabız yoklamaya başladı. Sarı-lacivertliler, Parma'dan ayrılmak isteyen oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturdu.
- Trabzonspor da istemişti
- Bir dönem Trabzonspor da 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş, fakat oyuncunun istediği yüksek maaş nedeniyle transferinden vazgeçilmişti. Bu sezon 25 maçta, 1 gol ve 5 asistle oynayan Danimarkalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Andreas #Cornelius will leave #Parma this summer. #Fenerbahce have re-opened talks with his agents to sign the danish striker. #transfers
Andreas #Cornelius will leave #Parma this summer. #Fenerbahce have re-opened talks with his agents to sign the danish striker. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2021