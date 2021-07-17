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Fenerbahçe, yıldız golcü için görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli takım daha önce görüşmeler yaptığı Andreas Cornelius için yeniden nabız yoklamaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Andreas Cornelius için yeniden görüşmelere başladı
Transfermarkt verilerine göre Andreas Cornelius'un güncel bonservis değeri 6 milyon euro

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kemal Ademi, Samatta ve Thiam ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, daha önceden görüşmeler yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius için yeniden nabız yoklamaya başladı. Sarı-lacivertliler, Parma'dan ayrılmak isteyen oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturdu.

  • Trabzonspor da istemişti
  • Bir dönem Trabzonspor da 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş, fakat oyuncunun istediği yüksek maaş nedeniyle transferinden vazgeçilmişti. Bu sezon 25 maçta, 1 gol ve 5 asistle oynayan Danimarkalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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