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Fenerbahçe Andreas Cornelius'un peşinde: Teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir ara Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Andreas Cornelius için teklif yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Andreas Corneliusun peşinde: Teklif yapıldı
Andreas Cornelius'un sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de Parma’da forma giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 1.93 boyundaki golcü futbolcuyu, Atalanta’dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma ile temasa geçti.

Teklif yapıldı

İtalya Serie A’da küme düşen Parma, 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Cornelius’u kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibi, Danimarkalı forveti bu rakamla satmaya sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler Cornelius ve menajeriyle bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe’nin cazip bir teklif sunduğu belirtildi.

  • Trabzonspor'da ilgilenmişti
  • İtalya Serie B’de oynamak istemeyen Cornelius’un, Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Bu sezon Parma’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncuyla Trabzonspor'da ilgilenmiş fakat yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçilmişti.

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