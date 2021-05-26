Fenerbahçe Andreas Cornelius'un peşinde: Teklif yapıldı

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de Parma’da forma giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 1.93 boyundaki golcü futbolcuyu, Atalanta’dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma ile temasa geçti.
Teklif yapıldı
İtalya Serie A’da küme düşen Parma, 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Cornelius’u kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibi, Danimarkalı forveti bu rakamla satmaya sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler Cornelius ve menajeriyle bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe’nin cazip bir teklif sunduğu belirtildi.
- Trabzonspor'da ilgilenmişti
- İtalya Serie B’de oynamak istemeyen Cornelius’un, Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Bu sezon Parma’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncuyla Trabzonspor'da ilgilenmiş fakat yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçilmişti.
Forvet transferinde öncelik verdiği Cornelius’tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Trabzonspor, serbest statüde yer alan Tiquinho Soares, Villarreal’den Carlos Bacca ve Monaco ile sözleşmesi sona erecek Stevan Jovetic’i gündemine aldı.https://t.co/sNX8O92EWO
Forvet transferinde öncelik verdiği Cornelius’tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Trabzonspor, serbest statüde yer alan Tiquinho Soares, Villarreal’den Carlos Bacca ve Monaco ile sözleşmesi sona erecek Stevan Jovetic’i gündemine aldı.https://t.co/sNX8O92EWO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 26, 2021