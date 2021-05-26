Fenerbahçe Andreas Cornelius'un peşinde: Teklif yapıldı

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de Parma’da forma giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 1.93 boyundaki golcü futbolcuyu, Atalanta’dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma ile temasa geçti.

Teklif yapıldı

İtalya Serie A’da küme düşen Parma, 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Cornelius’u kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibi, Danimarkalı forveti bu rakamla satmaya sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler Cornelius ve menajeriyle bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe’nin cazip bir teklif sunduğu belirtildi.

Trabzonspor'da ilgilenmişti

İtalya Serie B’de oynamak istemeyen Cornelius’un, Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Bu sezon Parma’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncuyla Trabzonspor'da ilgilenmiş fakat yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçilmişti.

SPOR Fenerbahçe'den Umut Meraş hamlesi: Teklife sıcak bakıyor

SPOR Fenerbahçe'de hareketli saatler: Kenan Karaman, Yusuf Barasi, John Brooks için görüşmeler başladı