Mehmet Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk

Başkan Mehmet Büyükekşi, liglerin haziran ayının 2. haftasında başlaması yönünde alınan kararı değerlendirdi.

Futbolu çok özlediklerini ve alınan kararı desteklediklerini belirten Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. Bu kararı destekliyoruz. Özellikle son günlerde koronavirüsle ilgili yaşanan güzel gelişmeler önümüzdeki günlerde inşallah artarak devam edecek. 12 Haziran'a kadar da birçok yasak kalkmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'ta berberlerin, kuaförlerin, alışveriş merkezlerinin açılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hayat normale döner. Futbolu da çok özlemiştik. Alınacak tedbirlerle ligleri tamamlayıp, gelecek sezonun hazırlıklarına geçeriz" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oynamak isteyen kulüpleri açıklayın MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında editörümüz Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle başlayacak olmasını değerlendiren Başkan Mert, TFF'nin kendileriyle görüşmediğini ifade etti. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklamaları şu şekilde:Öncelikle geçmiş olsun başkanım. Oyuncunuzun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Oyuncunun durumu nasıl şuanda? Oyuncunun ismini vermek istemiyoruz, kendisi istemediği için. Sağlık durumu iyi. Kendisi şuanda hastanede. İftardan önce konuştum. Kulüp doktorumuz da ilgileniyor zaten.Başkanım test sonuçları pozitif çıkınca sayın Başkan Nihat Özdemir ile görüştünüz mü?Kendisine mesaj attım ve durumu söyledim. O da bu durumla ilgili üzüntülerini bizimle paylaştı.Sizde dün test yaptırmıştınız. Oyuncu ile teması olan kişiler ve yine aynı zamanda oyuncunun ailesi de test yaptırmıştı. Sonuçlar nasıl çıktı?Evet biz de dün akşam test yaptırdık ve sonuçlar belli oldu. Çok şükür negatif. Oyuncunun 4 tane çocuğu var. Hepsinin sonuçları negatif.Başkanım, peki diğer oyuncuların bu durum hakkında ne düşünüyor, onlarla görüştünüz mü?Evet onlarla da konuştum. Tüm personelimiz çok tedirgin. Bildiğiniz üzere antrenmanlarımızı iptal ettik. Herkes çok tedirgin. Duruma göre önümüzdeki haftalarda antrenmanlara başlayacağız. Pazdan geçen gün teknik direktörümüz ile konuşup, 'Gerekirse ücretlerimizde indirime gidelim ama bu sezonu oynamayalım' demiş.TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladıLiglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?Nihat Özdemir, 14 kulübün oynamak istediğini söyledi. Bize hiç kimse fikrimizi sormadı. Kim bu kulüpler çok merak ediyorum. Ligin orta sıralarındaki başkanlarla konuştum ve onlarda oynamak istemediklerini söylediler. Onlara da sitemlerimi ilettim. Çünkü belirli kulüpler konuşuyoruz sadece, diğerlerinden ses çıkmıyor. Bugün söylenen rakamın hiçbir kulüp başkanın bildiğini sanmıyorum. Rıza Hoca bu şartlarda futbol oynanmasının sağlıklı olmadığını söylüyor. Ünal Karaman ve Hikmet Karaman'ın da bu minvalde açıklamaları var. 1. Lig'deki önemli 2 kulüple konuştum. Onların söylediklerine göre çoğu kulüp oynamak istemiyor.#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020 Yayınlanan 'Futbola Geri Dönüş Protokolü' hakkındaki fikirleriniz nedir?Yayınlanan protokolde soyunma odasında 3 metre kuralı var. Futbolda bu işler zor işler. Frikik atıldığında nasıl duracaklar? Futbol temas oyunu. Burada temas etmeden mümkün değil bu iş olmaz. Özellikle diğer sporlara göre temas oranı daha yüksek. Maliyetler de artacak. Deplasmana gitmeniz gerektiğinde 1 otobüsle gittiğiniz yere 3 otobüsle gitmeniz gerekecek.Anladığım kadarıyla kulüp başkanları bir açıklama yapabilir.12 Haziran'a kadar daha çok şey değişebilir. Söylediğim gibi başkanlara sitem ettim. 'Hep bizi konuşturdunuz, çıkıp tek kelime etmediniz. Şimdi çıkıp nasıl oynayacaksak oynayalım' dedim. Bugün böyle bir karar alındı ama ben liglerin başlayacağını zannetmiyorum. Oynamak isteyen kulüpleri çıkıp açıklasınlar bir görelim. Sağlık Bakanımız liglerin oynanmasını destekleyici hiçbir şey söylemiyor. Başkanım kulüplerin oyuncuların maaşlarında indirime gideceği konuşuluyor. Ankaragücü'nde durum nedir?Pazartesi günü ilk defa 40 küsür gün sonra oyuncularımız tesislerimize geldi. Normalde bireysel olarak 2-3 kişi gelip koşu yapıyordu. Dün de gruplar halinde antrenmana devam edeceklerdi ama bu durum oluştu. Herkes dağıldı. Biz hala daha futbolcularımızla bir araya gelip konuşamadık. Konuşmamız için bu takvimin net olması gerekiyor. Benim tahminim önümüzdeki sezon da maçların seyircisiz oynanacağı yönünde. Kulüpler gerçekten ekonomik olarak sıkıntıdalar. Onun için belirli bir oranda indirim istenmek zorunda. Biz de isteyeceğiz. Masraflarımızı kısmamız gerekiyor.Bu süreç sonrasında altyapı çalışmalarına ağırlık verilecektir. Sizin altyapı çalışmalarınız nasıl ilerliyor?31 Ekim'de göreve geldik. İlk ziyaret ettiğimiz yer altyapı tesislerimizdi. Oranın önemini ve Ankaragücü'ne katkısını biliyoruz. Oradan çıkan oyuncuları ya iyi rakamlara sattık ya da takımızda oynadı. Altyapıda ciddi sıkıntılarımız vardı. Tadilatları bitti ve iyi bir duruma geldi. Eylül-Ekim ayından itibaren yeniden yapılanan, kendi özüne dönen bir takım olacağız. Sadece futbolda değil. Halterde dünya çapında derecesi olan hocalarımızla bir takım kurduk. Bu süreçte yabancı sınırı tartışmaları da yaşanıyor. Sizin düşünceleriniz nedir başkanım?Yarı yarıya olabilir. Örneğin 5 tane sahada 5 tane kulübede maksimum olabilir. Çünkü biraz yerli futbolculara yön vermek gerekiyor. Yabancı oyuncuya karşı değilim ama açıkçası bizim ülkemizde bu maliyetleri ödemek zor. Onun için biraz daha sınırlı olmasında fayda var.Rodrigues'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bir teklif var mı ve siz oyuncuyla devam etmek istiyor musunuz?Rodrigues ile devam etmek isteriz ama bonservisi yüksek. Bu günümüz şartlarından sonra durumlar nasıl gelişir bilmiyorum. Rodrigues de hayalleri olan bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla Kiev ile Fenerbahçe görüşmedi. Bizimle de görüşmediler. Bir teklifleri yok.Daniel Lukasik ve Konrad Michalak ile kiralık sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşme yapılacak mı?İki oyuncuda Ankaragücü'nden memnunlar. Bunu söylediler. Burada devam etmek istediklerini menajerleri bana söylediler. Biz de onlardan memnunuz. Sezon sonunda görüşeceğiz.Ricardo Faty ve Dever Orgill'in de sözleşmeleri sona eriyor. Görüşme yaptınız mı?Henüz görüşmedik. Orgill ile devre arasında sözleşme uzatmak için konuştuk, o anda şartlar olmadı. Lig sona erirken görüşeceğiz. Devam eden oyuncular olacak, bizim yollarımızı ayıracağımız oyuncular olacak ama sezon sonunda bakacağız.