Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oynamak isteyen kulüpleri açıklayın

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında editörümüz Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle başlayacak olmasını değerlendiren Başkan Mert, TFF'nin kendileriyle görüşmediğini ifade etti. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle geçmiş olsun başkanım. Oyuncunuzun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Oyuncunun durumu nasıl şuanda?

Oyuncunun ismini vermek istemiyoruz, kendisi istemediği için. Sağlık durumu iyi. Kendisi şuanda hastanede. İftardan önce konuştum. Kulüp doktorumuz da ilgileniyor zaten.

Başkanım test sonuçları pozitif çıkınca sayın Başkan Nihat Özdemir ile görüştünüz mü?

Kendisine mesaj attım ve durumu söyledim. O da bu durumla ilgili üzüntülerini bizimle paylaştı.

Sizde dün test yaptırmıştınız. Oyuncu ile teması olan kişiler ve yine aynı zamanda oyuncunun ailesi de test yaptırmıştı. Sonuçlar nasıl çıktı?

Evet biz de dün akşam test yaptırdık ve sonuçlar belli oldu. Çok şükür negatif. Oyuncunun 4 tane çocuğu var. Hepsinin sonuçları negatif.

Başkanım, peki diğer oyuncuların bu durum hakkında ne düşünüyor, onlarla görüştünüz mü?

Evet onlarla da konuştum. Tüm personelimiz çok tedirgin. Bildiğiniz üzere antrenmanlarımızı iptal ettik. Herkes çok tedirgin. Duruma göre önümüzdeki haftalarda antrenmanlara başlayacağız. Pazdan geçen gün teknik direktörümüz ile konuşup, 'Gerekirse ücretlerimizde indirime gidelim ama bu sezonu oynamayalım' demiş.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerle ilgili kararını verdi. Bugün gerçekleşen TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından Başkan Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran haftasında başlatılacağını duyurdu. İnsanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığımızı vurgulayan Özdemir, "Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Pandemiyle savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu."Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı"Özdemir, yaşanan süreçten Türk futbolunun da etkilendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:"Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allaha şükürler olsun ki, o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi 1.5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık. Türkiye Futbol Federasyonu olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle önemli bir yol aldık. Devletimizin kararlarına harfiyyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız."#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020 "UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık"Bugüne dek en sağlıklı şekilde liglerin tamamlanması yönünde çaba gösterdiklerini söyleyen Özdemir, "Önce sağlık anlayışımızdan hiç vazgeçmedik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptık, Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimizin fikirlerini aldık. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu başta devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık. Gerekli düzenlemeleri yaptık. En son Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bizleri kabul ettiği, değerli bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Bakan Koca, gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor, verdiği mücadele ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün de Yönetim Kurulumuz toplandı. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı Normalleşme Planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk" açıklamasını yaptı."Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık""Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz" diyen Özdemir, "Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Bütün kamuoyunun da merakla beklediği kararımızı şimdi sizlere duyurmak istiyorum. Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlediğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Ligleri 26 Temmuz'da sonlandırmayı hedefliyoruz. Toplamda 7 hafta sonu, 1 hafta içi olacak şekilde haftaları planladık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulu’nun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız" şeklinde konuştu.Bundesliga için karar verildi: 22 Mayıs'ta başlayacak"Kupalarımızı sahada vereceğiz"Devletin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Özdemir, "Antrenmanlarına başlayan kulüplerimizin bu zaman zarfında hazır hale geleceğine inanıyoruz. Hiçbir şeyin eskisi olmayacağını biliyoruz ama yeni dönemi de fırsata çevirmek istiyoruz. Bu nedenle, sağduyu içerisinde kararlara saygı duyarak, bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımızdan eminiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararlarımızın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.Harcama limitleri ve yayıncı kuruluş konusuKulüplerin gelir kaybettiğini açıklayan Nihat Özdemir, "Harcama limitleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kulüplerimizin gelirleri azaldı. Bir maç seyircisiz oynandı, görüyoruz ki diğer maçlarda seyircisiz oynanacak. Bu kapsamda limitler yeniden düzenlenecek. İstediğimiz yayıncı kuruluşla yolumuza devam etmek, çünkü bir sözleşmemiz var. Onlarda ligin başlamasını istiyor, ödeme yapmak için. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bizim ana amacımızı şuan ki yayıncı kuruluş ile yolumuza devam etmek ve öyle yapacağız. Maçların şifresiz verilmesi konusu yayıncı kuruluşa ait. Bazı taraftarlar abone olmuş, bazıları olmamış durumda. Bunun hukuksal bir boyutu var. Kararı onlar verecek. Maçlar şifresiz verilmezse kafelerde topluluklar oluşacak. Bununda kurallarını ortaya koyacağız" dedi."Yabancı sınırı için kulüplerle görüşülecek"Yabancı sınırı kurallı için kulüplerle görüşülmesi gerektiğini söyleyen Nihat Özdemir, "Normal bir süreç olsaydı, yabancı sınırını gelecek sezon için konuşuyor olacaktık. Fakat bu konuda acele etmemeliyiz. Bu virüs olayı her şeyi değiştirdi. Acele etmeden kulüplerimizle görüşerek karar alınacak" ifadelerini kullandı."Türkiye Kupası için görüşmeler sürüyor"Türkiye Kupası'nda toplamda 3 maç kaldığını belirten Özdemir, "Türkiye Kupası için görüşmelerimiz devam ediyor. 4 takımı ilgilendiriyor. Hem onlarla hem de yayıncı kuruluşla görüşüyoruz. İlerleyen zamanda açıklamasını yapacağız" dedi.TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in; olağanüstü bir durum olmaması halinde Haziran'ın 12'sinde başlayacağını açıkladı. pic.twitter.com/BPeKbP2jnR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020





Liglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nihat Özdemir, 14 kulübün oynamak istediğini söyledi. Bize hiç kimse fikrimizi sormadı. Kim bu kulüpler çok merak ediyorum. Ligin orta sıralarındaki başkanlarla konuştum ve onlarda oynamak istemediklerini söylediler. Onlara da sitemlerimi ilettim. Çünkü belirli kulüpler konuşuyoruz sadece, diğerlerinden ses çıkmıyor. Bugün söylenen rakamın hiçbir kulüp başkanın bildiğini sanmıyorum. Rıza Hoca bu şartlarda futbol oynanmasının sağlıklı olmadığını söylüyor. Ünal Karaman ve Hikmet Karaman'ın da bu minvalde açıklamaları var. 1. Lig'deki önemli 2 kulüple konuştum. Onların söylediklerine göre çoğu kulüp oynamak istemiyor.

#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020





Yayınlanan 'Futbola Geri Dönüş Protokolü' hakkındaki fikirleriniz nedir?

Yayınlanan protokolde soyunma odasında 3 metre kuralı var. Futbolda bu işler zor işler. Frikik atıldığında nasıl duracaklar? Futbol temas oyunu. Burada temas etmeden mümkün değil bu iş olmaz. Özellikle diğer sporlara göre temas oranı daha yüksek. Maliyetler de artacak. Deplasmana gitmeniz gerektiğinde 1 otobüsle gittiğiniz yere 3 otobüsle gitmeniz gerekecek.

Anladığım kadarıyla kulüp başkanları bir açıklama yapabilir.

12 Haziran'a kadar daha çok şey değişebilir. Söylediğim gibi başkanlara sitem ettim. 'Hep bizi konuşturdunuz, çıkıp tek kelime etmediniz. Şimdi çıkıp nasıl oynayacaksak oynayalım' dedim. Bugün böyle bir karar alındı ama ben liglerin başlayacağını zannetmiyorum. Oynamak isteyen kulüpleri çıkıp açıklasınlar bir görelim. Sağlık Bakanımız liglerin oynanmasını destekleyici hiçbir şey söylemiyor.

Başkanım kulüplerin oyuncuların maaşlarında indirime gideceği konuşuluyor. Ankaragücü'nde durum nedir?

Pazartesi günü ilk defa 40 küsür gün sonra oyuncularımız tesislerimize geldi. Normalde bireysel olarak 2-3 kişi gelip koşu yapıyordu. Dün de gruplar halinde antrenmana devam edeceklerdi ama bu durum oluştu. Herkes dağıldı. Biz hala daha futbolcularımızla bir araya gelip konuşamadık. Konuşmamız için bu takvimin net olması gerekiyor. Benim tahminim önümüzdeki sezon da maçların seyircisiz oynanacağı yönünde. Kulüpler gerçekten ekonomik olarak sıkıntıdalar. Onun için belirli bir oranda indirim istenmek zorunda. Biz de isteyeceğiz. Masraflarımızı kısmamız gerekiyor.





Bu süreç sonrasında altyapı çalışmalarına ağırlık verilecektir. Sizin altyapı çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

31 Ekim'de göreve geldik. İlk ziyaret ettiğimiz yer altyapı tesislerimizdi. Oranın önemini ve Ankaragücü'ne katkısını biliyoruz. Oradan çıkan oyuncuları ya iyi rakamlara sattık ya da takımızda oynadı. Altyapıda ciddi sıkıntılarımız vardı. Tadilatları bitti ve iyi bir duruma geldi. Eylül-Ekim ayından itibaren yeniden yapılanan, kendi özüne dönen bir takım olacağız. Sadece futbolda değil. Halterde dünya çapında derecesi olan hocalarımızla bir takım kurduk.

Bu süreçte yabancı sınırı tartışmaları da yaşanıyor. Sizin düşünceleriniz nedir başkanım?

Yarı yarıya olabilir. Örneğin 5 tane sahada 5 tane kulübede maksimum olabilir. Çünkü biraz yerli futbolculara yön vermek gerekiyor. Yabancı oyuncuya karşı değilim ama açıkçası bizim ülkemizde bu maliyetleri ödemek zor. Onun için biraz daha sınırlı olmasında fayda var.

Rodrigues'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bir teklif var mı ve siz oyuncuyla devam etmek istiyor musunuz?

Rodrigues ile devam etmek isteriz ama bonservisi yüksek. Bu günümüz şartlarından sonra durumlar nasıl gelişir bilmiyorum. Rodrigues de hayalleri olan bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla Kiev ile Fenerbahçe görüşmedi. Bizimle de görüşmediler. Bir teklifleri yok.

Daniel Lukasik ve Konrad Michalak ile kiralık sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşme yapılacak mı?

İki oyuncuda Ankaragücü'nden memnunlar. Bunu söylediler. Burada devam etmek istediklerini menajerleri bana söylediler. Biz de onlardan memnunuz. Sezon sonunda görüşeceğiz.

Ricardo Faty ve Dever Orgill'in de sözleşmeleri sona eriyor. Görüşme yaptınız mı?