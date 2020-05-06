TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladı

-"Harcama limitleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kulüplerimizin gelirleri azaldı. Bir maç seyircisiz oynandı, görüyoruz ki diğer maçlarda seyircisiz oynanacak. Bu kapsamda limitler yeniden düzenlenecek."

-"İstediğimiz yayıncı kuruluşla yolumuza devam etmek, çünkü bir sözleşmemiz var. Onlarda ligin başlamasını istiyor, ödeme yapmak için. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bizim ana amacımızı şuan ki yayıncı kuruluş ile yolumuza devam etmek ve öyle yapacağız."

