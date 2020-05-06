TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yeniden başlayacağını ve maçların takvimiyle ilgili açıklamalar yaptı.
İşte o açıklamalardan dikkat çekenler;
- -Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik."
- -Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplere ve kamuoyuna duyuracağız."
-"Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen lig maçlarını 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık."
- -"Kulüpler Birliği ve alt ligleri de içeren vakıflarla da görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu ile görüşüp nasıl önlemler alınacağını görüşüp ligleri başlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı umuyoruz."
- -"Antrenmanlarına başlayan takımlarımızın da bu süre zarfında hazır olacağını umut ediyoruz. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da biliyoruz. İnşallah liglerimizi temmuz ayından bitireceğiz ve kupaları sahalarda vereceğiz."
- -"Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu ile görüşüp, onlardan gelen bilgilerle yolumuza devam edeceğiz. Ligi başlatacağız. Bütün yol haritamız, bu ölçüde devam edecek. Kendi başımıza karar almıyoruz. Sağlık Kurulu ile değerlendiriyoruz."
-"Ligleri 26 Temmuz'da sonlandırmayı hedefliyoruz. Toplamda 7 hafta sonu, 1 hafta içi olacak şekilde haftaları planladık."
-"Harcama limitleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kulüplerimizin gelirleri azaldı. Bir maç seyircisiz oynandı, görüyoruz ki diğer maçlarda seyircisiz oynanacak. Bu kapsamda limitler yeniden düzenlenecek."
-"İstediğimiz yayıncı kuruluşla yolumuza devam etmek, çünkü bir sözleşmemiz var. Onlarda ligin başlamasını istiyor, ödeme yapmak için. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bizim ana amacımızı şuan ki yayıncı kuruluş ile yolumuza devam etmek ve öyle yapacağız."
Yabancı sınırı mesajı
- "Normal bir süreç olsaydı, yabancı sınırını gelecek sezon için konuşuyor olacaktık. Fakat bu konuda acele etmemeliyiz. Bu virüs olayı her şeyi değiştirdi. Acele etmeden kulüplerimizle görüşerek karar alınacak."
TFF Başkanı Nihat Özdemir video konferans yoluyla basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/Xp5pHdREax
TFF Başkanı Nihat Özdemir video konferans yoluyla basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/Xp5pHdREax— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Mayıs 2020
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