Mehmet Demirkol'dan 'Babel' iddiası

İngiliz basınının Everton'a transfer olacağını iddia ettiği Cenk Tosun'la ilgili Mehmet Demirkol'dan sürpriz açıklamalar geldi. Demirkol, Arda'nın transferi Cenk'in de gidişiyle forvette Negredo'nun değil Babel'in oynayacağını belirtti.

Mehmet Demirkol'un açıklamaların öne çıkanlar;

Arda gelirse, Cenk de giderse Babel forvet oynar. Arda'nın İngiltere'de oynamak istediğini biliyoruz ama Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferine de bir ön hazırlık yapılıyor. Arda'da oynamak istiyor. Geçen sezon 13 gol atmış adam. Beşiktaş, Şenol Güneş'in evet demeyeceği hiçbir şey yapmasın.

Vida Beşiktaş'a gelmek için dev teklifi reddetti Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Vida ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in transferden sorumlu yöneticisi Berislav Stanojevic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Vida'yı takımda tutmak için ben ve başkanımız çok uğraştık. Ona uzun vadeli ve Dinamo Kiev tarihinin en büyük kontratını önerdik ama Beşiktaş'la yaptığı ön anlaşmaya sadık kaldı. Kiev'de kalsaydı futbol hayatı bittikten sonra kulüpte ona iş de verecektik.Beşiktaş bonservis bedeli ödemeyeceği Vida için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.

Cenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor Beşiktaş'ta Cenk Tosun bilmecesi son buluyor. Milli yıldız için 20 milyon euroluk teklif sunan Everton, bu rakamı 25 milyon pound düzeyine çıkarttı.The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş ve Everton bonservis bedelinde anlaşma sağlarken milli futbolcunun yeni yılla birlikte İngiliz ekibinin formasını giymesinin beklediği belirtildi.The Guardian muhabirlerinden Ed Aarons da attığı tweetle transfer konusunda 25 milyon pound karşılığında anlaşmanın sağlandığını ve oyuncunun transferinin resmiyet kazanmasının beklendiğini ifade etti.Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.Understand Everton have agreed £25m fee with Besiktas for Cenk Tosun. Striker expected to move when transfer window opens #efc— Ed Aarons (@ed_aarons) 27 Aralık 2017