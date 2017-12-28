Mehmet Demirkol'dan 'Babel' iddiası

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması halinde forvet bölgesinde sürpriz bir ismin oynayacağını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiliz basınının Everton'a transfer olacağını iddia ettiği Cenk Tosun'la ilgili Mehmet Demirkol'dan sürpriz açıklamalar geldi. Demirkol, Arda'nın transferi Cenk'in de gidişiyle forvette Negredo'nun değil Babel'in oynayacağını belirtti.
Mehmet Demirkol'un açıklamaların öne çıkanlar;
Arda gelirse, Cenk de giderse Babel forvet oynar. Arda'nın İngiltere'de oynamak istediğini biliyoruz ama Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferine de bir ön hazırlık yapılıyor. Arda'da oynamak istiyor. Geçen sezon 13 gol atmış adam. Beşiktaş, Şenol Güneş'in evet demeyeceği hiçbir şey yapmasın.
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