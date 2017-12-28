Domagoj Vida'nın bonservisi ne kadar? Beşiktaş Vida için ne kadar ödeyecek?
Vida Beşiktaş'a gelmek için dev teklifi reddetti
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığını duyurduğu Hırvat stoper Domagoj Vida'nın, kulübü Dinamo Kiev'in yaptığı cazip teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Vida ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in transferden sorumlu yöneticisi Berislav Stanojevic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Vida'yı takımda tutmak için ben ve başkanımız çok uğraştık. Ona uzun vadeli ve Dinamo Kiev tarihinin en büyük kontratını önerdik ama Beşiktaş'la yaptığı ön anlaşmaya sadık kaldı. Kiev'de kalsaydı futbol hayatı bittikten sonra kulüpte ona iş de verecektik.
Beşiktaş bonservis bedeli ödemeyeceği Vida için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.
Yorum