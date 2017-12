Vida Beşiktaş'a gelmek için dev teklifi reddetti

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Vida ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in transferden sorumlu yöneticisi Berislav Stanojevic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vida'yı takımda tutmak için ben ve başkanımız çok uğraştık. Ona uzun vadeli ve Dinamo Kiev tarihinin en büyük kontratını önerdik ama Beşiktaş'la yaptığı ön anlaşmaya sadık kaldı. Kiev'de kalsaydı futbol hayatı bittikten sonra kulüpte ona iş de verecektik.

Beşiktaş bonservis bedeli ödemeyeceği Vida için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.

Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi Beşiktaş, transferi için uzun süredir uğraştığı Domagoj Vida'da mutlu sona çok yakın.Siyah-beyazlı kulüp Hırvat stoperle görüşmelere başlandığını borsaya bildirirken, sosyal medya hesabından da meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın' videosunu paylaştı.Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan videoda golcü oyuncu Cenk Tosun, Vida'yı Beşiktaş'a davet etti.İşte o paylaşım;#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017 Beşiktaş Vida'yı açıkladı