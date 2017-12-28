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Domagoj Vida'nın bonservisi ne kadar? Beşiktaş Vida için ne kadar ödeyecek?

Vida Beşiktaş'a gelmek için dev teklifi reddetti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığını duyurduğu Hırvat stoper Domagoj Vida'nın, kulübü Dinamo Kiev'in yaptığı cazip teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Vida ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in transferden sorumlu yöneticisi Berislav Stanojevic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Vida'yı takımda tutmak için ben ve başkanımız çok uğraştık. Ona uzun vadeli ve Dinamo Kiev tarihinin en büyük kontratını önerdik ama Beşiktaş'la yaptığı ön anlaşmaya sadık kaldı. Kiev'de kalsaydı futbol hayatı bittikten sonra kulüpte ona iş de verecektik.

Beşiktaş bonservis bedeli ödemeyeceği Vida için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.

Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi
Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi

Beşiktaş, transferi için uzun süredir uğraştığı Domagoj Vida'da mutlu sona çok yakın.Siyah-beyazlı kulüp Hırvat stoperle görüşmelere başlandığını borsaya bildirirken, sosyal medya hesabından da meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın' videosunu paylaştı.Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan videoda golcü oyuncu Cenk Tosun, Vida'yı Beşiktaş'a davet etti.İşte o paylaşım;#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017 Beşiktaş Vida'yı açıkladı

Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu
Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ın 4.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida'nın maliyet detayları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.İşte Domagoj Vida'nın transfer maliyeti;Yıllık maaşı 3 milyon euroİmza parası: 1,5 milyon euroSözleşme: 4,5 yıllıkBeşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın 24 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Hırvat futbolcu yeni formasıyla poz verdi.Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dediBeşiktaş Vida'yı açıkladı

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