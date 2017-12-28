SÜPER LİG

Cenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor

Avrupa'nın saygın yayın organlarından The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 25 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması halinde milli futbolcu, Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan futbolcu unvanına sahip olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 13 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 13 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun bilmecesi son buluyor. Milli yıldız için 20 milyon euroluk teklif sunan Everton, bu rakamı 25 milyon pound düzeyine çıkarttı.

The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş ve Everton bonservis bedelinde anlaşma sağlarken milli futbolcunun yeni yılla birlikte İngiliz ekibinin formasını giymesinin beklediği belirtildi.

The Guardian muhabirlerinden Ed Aarons da attığı tweetle transfer konusunda 25 milyon pound karşılığında anlaşmanın sağlandığını ve oyuncunun transferinin resmiyet kazanmasının beklendiğini ifade etti.

  • Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.

Cenk Tosun, Devler Ligi'nde bu sezon 5. golüne ulaşarak, Beşiktaş'ın tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncu unvanına sahip olmuştu.
Cenk Tosun, Devler Ligi'nde bu sezon 5. golüne ulaşarak, Beşiktaş'ın tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncu unvanına sahip olmuştu.


Cenk Tosun'dan inanılmaz gol!
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Cenk Tosun'dan inanılmaz gol!

Beşiktaş ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçın ikinci devresine fırtına gibi başladı ve Cenk Tosun'un müthiş golüyle farkı 2'ye indirdi.


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