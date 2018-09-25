Mehmet Demirkol'dan Caner Erkin tepkisi

Deneyimli spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası itirazları nedenyile ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

beIN Sports'ta konuşan Demirkol, hakem Fırat Aydınus'un ağır bir karar verdiğini söyleyerek şunları ifade etti:

Maç bittikten sonra oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmez. Kuralda var. Ama küfür falan ettiyse, kabul edilemez bir şey yaptıysa direkt kırmızı kart ver. İkinci sarı kartı alacak ne yapmış olabilir? İtiraz etmiştir. Maç bitmiş artık oyunun sağlığını koruyacağım gibi bir durum da yok. Bence en yetenekli hakemimiz Fırat Aydınus ama dünya çapında olamadıysa bunun bazı sebepleri vardır. Hakemlikle ilgili birkaç sebebi var. Caner'in de böyle huyları var kabul etmek lazım ama 'hadi be' dedi diye de atılmaz. İngiltere'de neler söylüyorlar.

Ahmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, maçın 85. dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu savundu ve dikkat çeken yorumlarda bulundu.Beyaz TV yorumcusu Çakar'ın pozisyonla ilgili açıklaması şöyle;"VAR'ın görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek""Fenerbahçe hakemle kaybetti. Maçı VAR hakemi Halis Özkahya belirledi. Atiba caza sahası içerisinde topu eliyle tokatlıyor. VAR hakemin görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek. Bu pozisoynu Fırat Aydınus görmeyebilir. VAR sistemi Fırat Aydınus'u uyarmalıydı."