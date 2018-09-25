Mehmet Demirkol: Maç bittikten sonra oyuncuya ikinci sarı kart verilmez
Mehmet Demirkol'dan Caner Erkin tepkisi
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, derbi mücadelesinin bitmesinin ardından Caner Erkin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösteren hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Deneyimli spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası itirazları nedenyile ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
beIN Sports'ta konuşan Demirkol, hakem Fırat Aydınus'un ağır bir karar verdiğini söyleyerek şunları ifade etti:
Maç bittikten sonra oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmez. Kuralda var. Ama küfür falan ettiyse, kabul edilemez bir şey yaptıysa direkt kırmızı kart ver. İkinci sarı kartı alacak ne yapmış olabilir? İtiraz etmiştir. Maç bitmiş artık oyunun sağlığını koruyacağım gibi bir durum da yok. Bence en yetenekli hakemimiz Fırat Aydınus ama dünya çapında olamadıysa bunun bazı sebepleri vardır. Hakemlikle ilgili birkaç sebebi var. Caner'in de böyle huyları var kabul etmek lazım ama 'hadi be' dedi diye de atılmaz. İngiltere'de neler söylüyorlar.
Yorum