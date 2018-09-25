SÜPER LİG

Mehmet Demirkol: Maç bittikten sonra oyuncuya ikinci sarı kart verilmez

Mehmet Demirkol'dan Caner Erkin tepkisi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, derbi mücadelesinin bitmesinin ardından Caner Erkin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösteren hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Demirkol

Mehmet Demirkol

Deneyimli spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası itirazları nedenyile ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

beIN Sports'ta konuşan Demirkol, hakem Fırat Aydınus'un ağır bir karar verdiğini söyleyerek şunları ifade etti:

  • Maç bittikten sonra oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmez. Kuralda var. Ama küfür falan ettiyse, kabul edilemez bir şey yaptıysa direkt kırmızı kart ver. İkinci sarı kartı alacak ne yapmış olabilir? İtiraz etmiştir. Maç bitmiş artık oyunun sağlığını koruyacağım gibi bir durum da yok. Bence en yetenekli hakemimiz Fırat Aydınus ama dünya çapında olamadıysa bunun bazı sebepleri vardır. Hakemlikle ilgili birkaç sebebi var. Caner'in de böyle huyları var kabul etmek lazım ama 'hadi be' dedi diye de atılmaz. İngiltere'de neler söylüyorlar.

Ahmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi
Ahmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, maçın 85. dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu savundu ve dikkat çeken yorumlarda bulundu.Beyaz TV yorumcusu Çakar'ın pozisyonla ilgili açıklaması şöyle;"VAR'ın görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek""Fenerbahçe hakemle kaybetti. Maçı VAR hakemi Halis Özkahya belirledi. Atiba caza sahası içerisinde topu eliyle tokatlıyor. VAR hakemin görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek. Bu pozisoynu Fırat Aydınus görmeyebilir. VAR sistemi Fırat Aydınus'u uyarmalıydı."

Erman Toroğlu: Hakem kırmızıyı veremedi
Erman Toroğlu: Hakem kırmızıyı veremedi

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken, eski hakem Erman Toroğlu'ndan da dikkat çeken bir yorum geldi.Toroğlu Sabah'ta yer alan yazısında hakem Fırat Aydınus'u eleştirerek şunları söyledi:Fırat Aydınus mu? Kartları kolay kullanmak istemedi. Tamam da bazı pozisyonlar vardır yorumu yoktur, bazıları vardır yorum olur. Tolgay'ın rakibi arkadan çekerek düşürmesi net bir sarı. Onu verdi! Peki niye sarı kartı var diye Tolgay'a ikinci sarıdan kırmızıyı göstermiyorsun?Babel'in şutunun hızı belli olduAhmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.