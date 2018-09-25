Erman Toroğlu: Hakem kırmızıyı veremedi

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken, eski hakem Erman Toroğlu'ndan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Toroğlu Sabah'ta yer alan yazısında hakem Fırat Aydınus'u eleştirerek şunları söyledi:

Fırat Aydınus mu? Kartları kolay kullanmak istemedi. Tamam da bazı pozisyonlar vardır yorumu yoktur, bazıları vardır yorum olur. Tolgay'ın rakibi arkadan çekerek düşürmesi net bir sarı. Onu verdi! Peki niye sarı kartı var diye Tolgay'a ikinci sarıdan kırmızıyı göstermiyorsun?

Babel'in şutunun hızı belli oldu Süper Lig'de dün oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlıların golünü kaydeden Ryan Babel'in şutunda ulaştığı hız belli oldu.beIN Sports'tan açıklanan veriye göre Hollandalı yıldız Fenerbahçe kalesine 27 metre uzaklıktan attığı golde 117 km/h hıza ulaştı.Hasan Ali'nin şutu 113 km/hÖte yandan maçta iyi bir performans sergileyen ve Beşiktaş kalesini sık sık çektiği şutlarla yoklayan Hasan Ali Kaldırım'ın 23 metreden attığı ve direkten dönen şutunda 113 km/h hıza ulaştığı ifade edildi.