Erman Toroğlu: Hakem kırmızıyı veremedi

Eski hakem Erman Toroğlu, derbiyle ilgili yaptığı değerlendirmede hakem Fırat Aydınus'un Tolgay Arslan'a ikinci sarı kartı göstermediğini ifade etti.
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Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken, eski hakem Erman Toroğlu'ndan da dikkat çeken bir yorum geldi.
Toroğlu Sabah'ta yer alan yazısında hakem Fırat Aydınus'u eleştirerek şunları söyledi:
Fırat Aydınus mu? Kartları kolay kullanmak istemedi. Tamam da bazı pozisyonlar vardır yorumu yoktur, bazıları vardır yorum olur. Tolgay'ın rakibi arkadan çekerek düşürmesi net bir sarı. Onu verdi! Peki niye sarı kartı var diye Tolgay'a ikinci sarıdan kırmızıyı göstermiyorsun?
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