SÜPER LİG

​Erman Toroğlu: Fırat Aydınus kırmızıyı veremedi

Erman Toroğlu: Hakem kırmızıyı veremedi

Eski hakem Erman Toroğlu, derbiyle ilgili yaptığı değerlendirmede hakem Fırat Aydınus'un Tolgay Arslan'a ikinci sarı kartı göstermediğini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Fırat Aydınus

Fırat Aydınus

Fotoğraf: IHA

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken, eski hakem Erman Toroğlu'ndan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Toroğlu Sabah'ta yer alan yazısında hakem Fırat Aydınus'u eleştirerek şunları söyledi:

  • Fırat Aydınus mu? Kartları kolay kullanmak istemedi. Tamam da bazı pozisyonlar vardır yorumu yoktur, bazıları vardır yorum olur. Tolgay'ın rakibi arkadan çekerek düşürmesi net bir sarı. Onu verdi! Peki niye sarı kartı var diye Tolgay'a ikinci sarıdan kırmızıyı göstermiyorsun?

Babel'in şutunun hızı belli oldu
Babel'in şutunun hızı belli oldu

Süper Lig'de dün oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlıların golünü kaydeden Ryan Babel'in şutunda ulaştığı hız belli oldu.beIN Sports'tan açıklanan veriye göre Hollandalı yıldız Fenerbahçe kalesine 27 metre uzaklıktan attığı golde 117 km/h hıza ulaştı.Hasan Ali'nin şutu 113 km/hÖte yandan maçta iyi bir performans sergileyen ve Beşiktaş kalesini sık sık çektiği şutlarla yoklayan Hasan Ali Kaldırım'ın 23 metreden attığı ve direkten dönen şutunda 113 km/h hıza ulaştığı ifade edildi.

Ahmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi
Ahmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, maçın 85. dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu savundu ve dikkat çeken yorumlarda bulundu.Beyaz TV yorumcusu Çakar'ın pozisyonla ilgili açıklaması şöyle;"VAR'ın görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek""Fenerbahçe hakemle kaybetti. Maçı VAR hakemi Halis Özkahya belirledi. Atiba caza sahası içerisinde topu eliyle tokatlıyor. VAR hakemin görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek. Bu pozisoynu Fırat Aydınus görmeyebilir. VAR sistemi Fırat Aydınus'u uyarmalıydı."

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