Mesut Özil sürprizi: İlk maçına çıkıyor

Mesut Özil bir süredir yükleme idmanları yapıyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da oynanacak. Ligde 45 puanla lider durumda olan sarı-lacivertli ekip, Hatayspor mücadelesinden de galip gelerek çıkışını sürdürmek ve 24. hafta oynanacak Galatasaray maçına kayıpsız gitmek istiyor.

Beş eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

SPOR Fenerbahçe'yi yıkan haber: Pelkas derbide yok

Mesut Özil'in yer alması bekleniyor

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Hatayspor mücadelesinde ilk maçına çıkacak.

REKLAM

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, maç eksiğinin bulunması sebebiyle bir süredir yükleme antrenmanları yapıyordu. Dün dinlendirilen Mesut Özil'in sarı-lacivertli forma ile ilk kez Hatayspor maç kadrosunda olması ve ilk 11 olmasa da sonradan görev alması bekleniyor.

SPOR Mesut Özil'den milli takım açıklaması: "Asla bir daha oynamam"

Gökhan ile Ferdi döndü

Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül ile Ferdi Kadıoğlu takıma dahil olacak.

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle görev alamayan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile omzundaki platinleri alındığı için operasyon geçiren Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor maçının kadrosunda yer alabilecek. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda iki futbolcu kadroya dahil olacak.

REKLAM

Gökhan Gönül sakatlığı atlattı.

Muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Atakaş Hatayspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: