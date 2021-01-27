Mesut Özil'den milli takım açıklaması: "Asla bir daha oynamam" Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza attığı gün Almanya Milli Takımı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özil, Almanya'dan teklif gelmesi halinde milli takıma katılıp katılmayacağıyla ilgili çarpıcı bir cevap verdi.

Haber Merkezi 27 Ocak 2021, 16:26 Son Güncelleme: 27 Ocak 2021, 17:08 Yeni Şafak