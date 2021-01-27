Spor Mesut Özilden milli takım açıklaması "Asla bir daha oynamam"
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Mesut Özil'den milli takım açıklaması: "Asla bir daha oynamam"

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza attığı gün Almanya Milli Takımı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özil, Almanya'dan teklif gelmesi halinde milli takıma katılıp katılmayacağıyla ilgili çarpıcı bir cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil
Mesut Özil

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 'Almanya Milli Takımı'na geri dönecek misin?' sorusuna cevap verdi.

Yıldız futbolcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bir daha asla Alman Milli Takımı'nda oynamam" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in sözleri sonrasında imza töreninin düzenlendiği salonda alkış sesleri yükseldi.

  • Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı göstermiş ve kaptanlık yapmıştı. Yıldız oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlık sonrasında ise ırkçılığa uğramış ve milli takım kariyerini sonlandırmıştı.

Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
OYNAT 00:23
Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özil, bir gazetecinin 'Bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynar mısın?' sorusuna 'Asla' diyerek yanıt verdi.

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