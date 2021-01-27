Mesut Özil'den milli takım açıklaması: "Asla bir daha oynamam"

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 'Almanya Milli Takımı'na geri dönecek misin?' sorusuna cevap verdi.
Yıldız futbolcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bir daha asla Alman Milli Takımı'nda oynamam" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil'in sözleri sonrasında imza töreninin düzenlendiği salonda alkış sesleri yükseldi.
- Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı göstermiş ve kaptanlık yapmıştı. Yıldız oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlık sonrasında ise ırkçılığa uğramış ve milli takım kariyerini sonlandırmıştı.