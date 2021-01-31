Fenerbahçe'yi yıkan haber: Pelkas derbide yok

Arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ta yırtık tespit edildi. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcu, 24. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertli kulüpten Pelkas'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklama şöyle;
- "Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Bilgilendirme | Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/KzuIvVw2ge
Bilgilendirme | Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/KzuIvVw2ge— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2021