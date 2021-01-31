Spor Fenerbahçeyi yıkan haber Pelkas derbide yok
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Fenerbahçe'yi yıkan haber: Pelkas derbide yok

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Pelkas, sakatlığı nedeniyle Galatasaray ile 6 Şubat'ta oynanacak olan derbi maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pelkas, sarı-lacivertlilerin en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.
Pelkas, sarı-lacivertlilerin en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.

Arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ta yırtık tespit edildi. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcu, 24. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertli kulüpten Pelkas'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklama şöyle;

  • "Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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