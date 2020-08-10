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Milli oyuncu Enes Ünal'dan transfer müjdesi: Yakında açıklanır

Enes Ünal: Transferim yakında sonuçlanır

Bonservisi Villarreal'de bulunan sezonu kiralık olarak Real Valladolid'te geçiren Enes Ünal geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, transferinin yakında açıklanacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Enes Ünal bu sezon 37 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Enes Ünal bu sezon 37 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Fotoğraf: DHA

İspanya La Liga'da sezonu Real Valladolid'te tamamlayan milli oyuncu Enes Ünal, transferinden milli takıma, Süper Lig'den yabancı kuralına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir enerji verdi"

İlk olarak pandemi süreciyle ilgili konuşan Enes Ünal, "Pandemi süreci hepimiz açısından zor geçti ama benim için farklı bir güzelliği oldu, eşimin hamile olduğunu öğrendik. Bize güzel bir enerji verdi. Onun haricinde kendime iyi bakmaya çalıştım" dedi.

"Transferim yakında sonuçlanır"

İspanyol ekibin Getafe'ye transferi konuşulan Ünal, "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Transferim için şu an net bir durum yok ama bir iki hafta içinde farklı şeyler olabilir. Bazı gelişmeler var ve yakında sonuca ulaşacaktır" diye konuştu.

"La Liga'da mutluyum"

La Liga'nın kendisine uygun bir lig olduğunu söyleyen Ünal , "İspanya'da mutluyum. La liga, dünyanın en iyi 3 liginden birisi. Benim için gayet iyi" dedi.

"Üst düzey takımlarda forma giymek istiyorum"

Üst düzey liglerde oynama hedefine genç yaşta ulaştığını söyleyen golcü oyuncu, "Hayalim hep üst düzey seviyede futbol oynamak. Buna da çok erken bir zamanda ulaştım. Hedeflerim devam ediyor, daha üst klasman takımlarda forma giymek istiyorum. Bunun için çalışamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"EURO 2020'de başarıyı hak eden bir kadroya sahibiz"

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelen Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak da Ünal, "Benim açımdan da ülkemiz açısında da çok önemli bir turnuva. Bu sezon performansımı biraz daha arttırarak turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Çok iyi bir kadromuz var. Orada başarıyı hak eden bir kadromuz var. İnşallah bunu hep birlikte başarırız. Genç oyuncular olarak her zaman hazır olmalıyız. Burak ağabey ve Cenk ağabey gibi çok iyi forvetlere sahibiz ve hala çok üst düzey performans sergiliyorlar ama futbol sonsuza kadar oynanmıyor, bizim gibi genç oyuncuların her zaman hazır olması gerekiyor" dedi.

"İyi olan oynasın"

Yabancı oyuncu kuralını da değerlendiren Ünal, "Kuralları çok seven birisi değilim. Aslında yorum da yapmak istemiyorum, benim işim de değil. İyi olan oynasın. Uzakta olsam da Süper Lig'i takip ediyorum. Benim için önemli olan yetenekli ve kaliteli oyuncunun oynaması. İki seviyede aynı oyuncu varsa biri Türk birisi yabancıysa tabii ki Türk oynasın ama yabancı oyuncu daha iyiyse o oynasın. Bu durum Türk oyuncuların daha üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Bu durum onlardan futbolu öğrenmesi açısından, genç oyuncular için de çok önemli" diye konuştu.

"Arda Ağabeyi Galatasaray formasıyla görmek güzel olacak"

Süper Lig'in önümüzdeki sezon çekişmeli geçeceğini söyleyen Ünal, "Önümüzdeki sezon ilgi çekici bir lig olacak. Arda ağabeyi tekrardan Galatasaray formasıyla görmek, diğer ağabeylerimi yeniden büyük olduğu formalarla görmek güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Başakşehir sistemin meyvesini topladı"

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in iyi bir sistem kurduğuna değinen Ünal, "Çok iyi bir istem kurdular ve işleyen bir çark var. Bu düzenin ve istikrarın da meyvelerini topladılar" açıklamasında bulundu.

"Şenol hoca inanılmaz bir karakter"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de övgüyle söz eden Ünal, "Şenol hocayla Bursaspor'da da çalıştım. Onu anlatmaya gerek yok. İnanılmaz bir hoca ve inanılmaz bir karakter. Onun milli takıma gelmesi bütün havayı değiştirdi. İnanılmaz bir takım haline dönüştü. Şenol hocanın tecrübesini taktik ve tekniğini bize aktarması önemli oldu" dedi.

Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam
AA

Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam

İspanya'nın Real Valladolid takımında son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a kulüp başkanı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi. Ronaldo, takımın golcü ismi Enes Ünal'dan çok memnun olduklarını söyleyip, milli futbolcudan beklentisini 'daha fazla gol' olarak açıkladı.

Arda Turan yeniden Galatasaray'da
Arda Turan yeniden Galatasaray'da

Galatasaray eski kaptanı Arda Turan'a yeniden kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında da sürekli adı Galatasaray ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.TRT Spor'da yer alan habere göre, Türk Telekom Stadyumu'na gelen 33 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile boş mukaveleye imza attı. Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.Sözleşme belli olduArda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu 66 numaralı formayı giyecek.#YuvanaHoşgeldinArda @ArdaTuran pic.twitter.com/9aeXI0cY7X&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2020 Galatasaray ile 2. kez dalya diyecekArda Turan daha önce 191 kez Galatasaray forması giydi. 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 44 gol ve 76 asistle oynadı. Daha sonra 2011 yılında 13 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.Arda Turan Türk Telekom Stadyumu'nda;&quot;Galatasaray&#39;a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım&quot; diyen #ArdaTuran yuvasına dönmek için haber bekliyor [📞] ▪Transferin ikinci perdesinde neler yaşanıyor?▪Terim&#39;in Arda Turan ile ilgili planı ne?▪Yönetim ve taraftarın fikri değişti mi?👉Galatasaray&#39;a dönmeli mi? pic.twitter.com/L7nqUSmhdR&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 23, 2020

Ahmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı
Ahmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların düzenlediği yardım gecesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Çebi, "Bir defa herkese çok teşekkür ediyorum. Emek veren sanatçılarımıza, bugünü hazırlayan birçok emekçi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum, burası çok güzel olmuş. Beşiktaş boyun eğmeyecek diye yola çıktığımız bir kampanya bu. İşin özü bu. Bırakmam Seni'nin sebebi bu. 80 milyon TL bu akşam için, buraya gelmeden önce de 15-20 milyon vardı, şöyle böyle 100 milyonu bulduğumuzu düşünüyorum. Kampanyanın artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu geceye bu kadar sıkıştı. Siteler çökmüş. Tabii ki çok keyifliyim" şeklinde konuştu."Gelirse iade edeceğim"Düzenlenen gecede birkaç mesajın dikkatini çektiğini, 'son paramı gönderiyorum' gibi mesajlar gördüğünü ve bunları kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Beklediğimizden biraz fazla oldu. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Birkaç tane mesaj gördüm. 'Son paramı veriyorum' gibi. Onları gerçekten iade edeceğim. Araştıracağız. Ben kampanyanın en başında söyledim. Hiç kimsenin mağduriyetine sebep olacak tarzda, Beşiktaş aşkına dayanarak bağış yapmasını istemiyorum. Lütfen, onlar bize bir şekilde bunları göndermesinler. Gelirse de iade edeceğim" ifadelerini kullandı. "Futbolcuların istekli olduğunu biliyorum"Başkan Çebi, futbolcuların sözleşmelerinde indirime giderek takıma katkı sağlayıp sağlamadıklarıyla ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi: "Olacağını biliyorum, konuşuyorum. Bunlar daha sonra açıklayacağımız konular. Bugün burası taraftara ait. Bugün konu futbolcular değil. Ama onların da istekli olduğunu biliyorum. Yaptıkları var. Sonuçlandığı zaman bunları açıklayacağız.""Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız"Taraftarın transfer beklediğini, yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Çebi, "Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız. Bu sene kıl payı kaçırdık. Birkaç maç alsaydık şampiyonduk. Taraftar transfer bekliyor. Yapıyoruz, yapacağız. Ancak her zaman söylüyorum. Makul ve düzgün transferler yapacağız. Yani marka, hava, popülizm falan istemiyorum, yöneticilerim de istemiyor. Taraftarımız, bizim yönetimimiz zamanında bu tür şeyleri bizden beklemeyecekler. Biz, Beşiktaş'ı şampiyonluğa kovalayacak futbolcuları arayıp, buraya getirirken, popülizm adı altında fahiş fiyatlarla, bedeli çok ağır olan, Beşiktaş'ın kaldıramayacağı futbolcuları bizden beklemesinler" diye konuştu. "Balotelli ile Erdal Bey ilgileniyor"Çebi son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan İtalyan futbolcu Mario Balotelli için ise, "Bilemiyorum. Onu Erdal Bey takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık. Ama popülizm adı altında burada insanlardan yardım etmelerini isterken bunları çarçur edecek futbolcularla fotoğraf vermekten imtina edeceğimizi saygıyla Beşiktaş taraftarlarına arz ederim" diyerek sözlerini noktaladı. Mario Balotelli'nin attığı birbirinden şık gollerSergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Balotelli ve Seferovic ile görüştü'Come to Beşiktaş' çılgınlığı: İşte taraftarın istediği golcüBeşiktaş taraftarını harekete geçiren isim: Yeni &#39;Nouma&#39; o olabilir...&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 8, 2020

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