Enes Ünal: Transferim yakında sonuçlanır

İspanya La Liga'da sezonu Real Valladolid'te tamamlayan milli oyuncu Enes Ünal, transferinden milli takıma, Süper Lig'den yabancı kuralına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir enerji verdi"

İlk olarak pandemi süreciyle ilgili konuşan Enes Ünal, "Pandemi süreci hepimiz açısından zor geçti ama benim için farklı bir güzelliği oldu, eşimin hamile olduğunu öğrendik. Bize güzel bir enerji verdi. Onun haricinde kendime iyi bakmaya çalıştım" dedi.

"Transferim yakında sonuçlanır"

İspanyol ekibin Getafe'ye transferi konuşulan Ünal, "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Transferim için şu an net bir durum yok ama bir iki hafta içinde farklı şeyler olabilir. Bazı gelişmeler var ve yakında sonuca ulaşacaktır" diye konuştu.

"La Liga'da mutluyum"

La Liga'nın kendisine uygun bir lig olduğunu söyleyen Ünal , "İspanya'da mutluyum. La liga, dünyanın en iyi 3 liginden birisi. Benim için gayet iyi" dedi.

"Üst düzey takımlarda forma giymek istiyorum"

Üst düzey liglerde oynama hedefine genç yaşta ulaştığını söyleyen golcü oyuncu, "Hayalim hep üst düzey seviyede futbol oynamak. Buna da çok erken bir zamanda ulaştım. Hedeflerim devam ediyor, daha üst klasman takımlarda forma giymek istiyorum. Bunun için çalışamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"EURO 2020'de başarıyı hak eden bir kadroya sahibiz"

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelen Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak da Ünal, "Benim açımdan da ülkemiz açısında da çok önemli bir turnuva. Bu sezon performansımı biraz daha arttırarak turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Çok iyi bir kadromuz var. Orada başarıyı hak eden bir kadromuz var. İnşallah bunu hep birlikte başarırız. Genç oyuncular olarak her zaman hazır olmalıyız. Burak ağabey ve Cenk ağabey gibi çok iyi forvetlere sahibiz ve hala çok üst düzey performans sergiliyorlar ama futbol sonsuza kadar oynanmıyor, bizim gibi genç oyuncuların her zaman hazır olması gerekiyor" dedi.

"İyi olan oynasın"

Yabancı oyuncu kuralını da değerlendiren Ünal, "Kuralları çok seven birisi değilim. Aslında yorum da yapmak istemiyorum, benim işim de değil. İyi olan oynasın. Uzakta olsam da Süper Lig'i takip ediyorum. Benim için önemli olan yetenekli ve kaliteli oyuncunun oynaması. İki seviyede aynı oyuncu varsa biri Türk birisi yabancıysa tabii ki Türk oynasın ama yabancı oyuncu daha iyiyse o oynasın. Bu durum Türk oyuncuların daha üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Bu durum onlardan futbolu öğrenmesi açısından, genç oyuncular için de çok önemli" diye konuştu.

"Arda Ağabeyi Galatasaray formasıyla görmek güzel olacak"

Süper Lig'in önümüzdeki sezon çekişmeli geçeceğini söyleyen Ünal, "Önümüzdeki sezon ilgi çekici bir lig olacak. Arda ağabeyi tekrardan Galatasaray formasıyla görmek, diğer ağabeylerimi yeniden büyük olduğu formalarla görmek güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Başakşehir sistemin meyvesini topladı"

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in iyi bir sistem kurduğuna değinen Ünal, "Çok iyi bir istem kurdular ve işleyen bir çark var. Bu düzenin ve istikrarın da meyvelerini topladılar" açıklamasında bulundu.

"Şenol hoca inanılmaz bir karakter"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de övgüyle söz eden Ünal, "Şenol hocayla Bursaspor'da da çalıştım. Onu anlatmaya gerek yok. İnanılmaz bir hoca ve inanılmaz bir karakter. Onun milli takıma gelmesi bütün havayı değiştirdi. İnanılmaz bir takım haline dönüştü. Şenol hocanın tecrübesini taktik ve tekniğini bize aktarması önemli oldu" dedi.

00:56 dk 17 Ocak 2020 AA Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam İspanya'nın Real Valladolid takımında son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a kulüp başkanı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi. Ronaldo, takımın golcü ismi Enes Ünal'dan çok memnun olduklarını söyleyip, milli futbolcudan beklentisini 'daha fazla gol' olarak açıkladı.

Arda Turan yeniden Galatasaray'da Galatasaray eski kaptanı Arda Turan'a yeniden kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında da sürekli adı Galatasaray ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.TRT Spor'da yer alan habere göre, Türk Telekom Stadyumu'na gelen 33 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile boş mukaveleye imza attı. Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.Sözleşme belli olduArda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu 66 numaralı formayı giyecek.#YuvanaHoşgeldinArda @ArdaTuran pic.twitter.com/9aeXI0cY7X— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2020 Galatasaray ile 2. kez dalya diyecekArda Turan daha önce 191 kez Galatasaray forması giydi. 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 44 gol ve 76 asistle oynadı. Daha sonra 2011 yılında 13 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.Arda Turan Türk Telekom Stadyumu'nda;"Galatasaray'a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım" diyen #ArdaTuran yuvasına dönmek için haber bekliyor [📞] ▪Transferin ikinci perdesinde neler yaşanıyor?▪Terim'in Arda Turan ile ilgili planı ne?▪Yönetim ve taraftarın fikri değişti mi?👉Galatasaray'a dönmeli mi? pic.twitter.com/L7nqUSmhdR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 23, 2020