Montpellier'de 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa'da artan koronavirüs vakaları, takımları da vurdu. Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de tam 12 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Haber MerkeziAA
Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs, hızla yayılmayı sürdürüyor. Takımlar arka arkaya yeni vakaları açıklarken, listeye Fransa ligi ekiplerinden Montpellier'de dahil oldu.
12 pozitif vaka
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier'de 12 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.
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