LİGUE 1

Montpellier'de 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa'da artan koronavirüs vakaları, takımları da vurdu. Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de tam 12 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Montpellier ligde 5. sırada yer alıyor.

Montpellier ligde 5. sırada yer alıyor.

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs, hızla yayılmayı sürdürüyor. Takımlar arka arkaya yeni vakaları açıklarken, listeye Fransa ligi ekiplerinden Montpellier'de dahil oldu.

12 pozitif vaka

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier'de 12 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

  • Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Bernard Mensah'ın milli takım dönüşü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı
Bernard Mensah'ın milli takım dönüşü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Siyah beyazlıların yaptığı açıklama şöyle;Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama🔗 https://t.co/befLPsHJuR pic.twitter.com/qKOgGbSX32&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) October 14, 2020

Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı
Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı

Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Hatayspor'da açıklamıştıHatayspor, pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı kadrodan çıkarıldıSüper Lig&#39;in yeni ekibi Hatayspor, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı https://t.co/7ueA6ZEzTn&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 13, 2020


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