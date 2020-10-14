Bernard Mensah'ın milli takım dönüşü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Siyah beyazlıların yaptığı açıklama şöyle;
- Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.
- Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.
- Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama
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Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama
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