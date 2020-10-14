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Bernard Mensah'ın milli takım dönüşü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, Gana Milli Takımı'ndan dönen Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bernard Mensah

Bernard Mensah

Beşiktaş, milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah beyazlıların yaptığı açıklama şöyle;

  • Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.
  • Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.
  • Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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