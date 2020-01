Mustafa Cengiz: İhaneti unutturmaya çalışıyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Zorlu toplantısı bir milattır. Bunu unutturmaya çalışmak bir ihanettir” dedi. Henry Onyekuru’nun imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cengiz, Galatasaray’ın ligdeki hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, “Biz bu yarışın adil, düzenli ve mert bir şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çabalarımız inşallah meyvesini verir ve hak ettiğimiz şampiyonluğuna yine ulaşırız” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nihat Özdemir’in bir alışveriş merkezinde yaptığı toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: “Zorlu toplantısı bir milattır. Bunu unutturmaya çalışmak bir ihanettir. Orada yer alan kulüp başkanına, TFF başkanına ya da MHK başkanına özel bir antipatimiz yok. Oradaki buluşmanın kimseye haber verilmeden, özel bir büroda gerçekleştirilmesine karşıyız. Tabii ki TFF başkanıyla bir kulübün başkanı ya da yöneticisi görüşebilir. Yapılan son açıklamalarda görüldüğü gibi, ‘Ben kendisini hakem konusunda ikna ettim’ diyor. Benim için en önemlisi o” ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten 'Zorlu' açıklaması MHK Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda ilk yarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alp'in düzenlendiği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;"Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var""VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var. UEFA standartlarına doğru ilerliyoruz. Bu sene toplamda 738 VAR incelemesi yapılmış. Geçen sene bu rakam 881 imiş. 143 azalma var. Daha az pozisyonda şüphe duymak demek anlamına geliyor bu.""Bir taç, bir faul için senaryolar üretiliyor""Ülkemizde hakemlik yapmak çok zor bir görev. Üzülerek söylüyorum ki bu görevi daha çok zorlaştırdık. Bir taç, bir faul için bildirimler oluyor, sosyal medyada senaryolar üretiliyor. Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır."Zorlu'daki görüşme"Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası olduğuna yönelik iddialar vardı. Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy'a pozisyonun doğrusunu anlattım, IFAB raporları ile ilgili açıklamalarda bulundum. Fenerbahçe maçındaki hakemlerin bir sonraki hafta verilmemesi gibi konular vardı. Atama sistemlerini kendilerine anlattık. Hakemlerin bir sonraki hafta VAR'da görev aldığını söyledik. Bunu düşünememişler. Her hafta maç verdiğimizi düşünmüşler, konu bundan ibaret. Bu anlattıklarımdan sonra sayın Ali Koç ikna oldu ve teşekkür etti. Ben Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Fenerbahçe'ye her kulübe eşit olduğumuzu söyledim. Toplantının yeri tartışılabilir ama adaletin yeri olmaz.""Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm""Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam.""Derbinin hakemini değiştirdik""Fenerbahçe-Beşiktaş maçına haftalar önce Halil Umut Meler'i atadık. Ama son hafta iki takım da kaybedince ve medyada açıklamaları olunca yerine Cüneyt Çakır ve ekibine görev verdik.""VAR kayıtlarını bile bilmiyoruz""VAR kayıtlarını yayınlama gibi bir düşüncemiz yok. Biz bile bilmiyoruz VAR kayıtlarını, istemiyoruz zaten de kayıtları bilmek.""Bu fotoğraftan neden rahatsız olayım ki?""Fatih Terim'le çekilen fotoğrafımız benim MHK'da görevli olmadığım bir dönemden. O sırada Bodrum'da bir yardım gecesinde bir araya geldik. Sosyal medyada her şey konuşulur, ben bu fotoğraftan neden rahatsız olayım ki?"Oğuz Sarvan: Çizgi teknolojisiyle ihlallerin tespit edilmesi noktasında karar alacağızToplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirdi. Sarvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;"Hakemin VAR'a gitmesi için birtakım prosedürler var. Hiçbir halem talep gelmesine rağmen VAR'a gitmemezlik edemez. Kalecinin penaltı vuruşundan önce çok açık bir şekilde çizgi ihlali varsa penaltı tekrar edilmeli diye bir talimat var. Eğer kaleci abartılı bir şekilde çıkmıyorsa talimata göre tekrar edilmeyebiliyor. Ligin ikinci yarısında yapacağımız seminerden sonra çizgi teknolojisiyle bu ihlallerin tespit edilmesi noktasında karar alacağız.""Zorla VAR görevi veriyoruz""Hakemlerimiz saha için yeterli ama VAR'da görev almak için yeterli değil, zar zor hakemlerimize VAR görevi veriyoruz.""Nasıl bir manipülasyon yapılabilir?""VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak sanırım bir manipülasyon yapıldığı şüphesi var. Hem görüntü hem de ses kaydı varken, nasıl bir manipülasyon yapılabilir?""Elimizdeki hakem sayısı VAR için yetersiz""Hakem konusunda homojen olamıyoruz. Her maça her hakemi veremiyoruz. Biliyorsunuz bazı maçlar daha zor, baskı oluyor. Tecrübeli hakemlerimiz var. Elimizdeki hakem sayısı VAR için yetersiz.""En iyisi Ali Palabıyık oldu""Bilgisayar sistemimizde 43 hakemimiz not ortalamasına göre sıralanıyor ve ona göre görevlendirme yapılıyor. İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık.""Serdar-Vida pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyoruz""Serdar Aziz ve Vida'nın pozisyonunda hakem ve VAR hakemi arasında prosedüre uygun bir konuşma olmuş. VAR hakemi sormuş, hakem de ikili mücadele demiş. İnceleme sonrası ortak karar almışlar. Serdar Aziz-Vida pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyoruz.""VAR olmasaydı hakemler daha az konuşulurdu""VAR’ın dünyadaki tek başarılı uygulaması 2018 Dünya Kupası oldu. Onun dışında her yerde tartışmalar var. Ben de Dünya Kupası’ndan sonra olumlu düşünmeye başladım. Şu anda keşke olmasaydı hakemler daha az konuşulurdu."

TFF adil, eşit ve dürüst olmalı

VAR kayıtlarının açıklanması konusunda iki kez başvurduklarını ancak reddedildiklerini belirten Cengiz, “VAR oturmadı, oturması için de belli bir süre veriyoruz. Kasıtlı kötü niyet aramıyoruz. Ama yapılan hataların alışkanlık haline gelmesine karşıyız. Zorlu’da yapılan toplantı kesinlikle yakışık almayan, doğru olmayan bir toplantıdır. Bir MHK başkanı bir kulüp başkanına hesap veremez, onu ikna etmeye çalışmaz. Biz o ilgili kulüp başkanının ikna olmadıklarını sonra yayınladıkları resmî açıklamalarda gördük. Bu konuların mutlaka TFF tarafından adil, eşit, dürüst bir yarışma zemini için çözülmesi gerekir. Bu tür şeylere, özel bir büroya iyi niyetle de girse koca MHK başkanını çağırmaması gerekir. Sosyal kurumlarda siz bir görevdeyseniz, o görevle ilgili bir mevkideyseniz ticari ilişkiye giremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilişki sonrasında o görev sürdürülmez. Bu görevi sürdürmemesi gerekir” şeklinde konuştu.

Fatih Terim'den Arda Turan mesajı: Zaman her şeyin ilacıdır Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" dedi.İşte tecrübeli teknik adamın basına verdiği röportajdan öne çıkan başlıklar;"Onyekuru'yu sezon başında istemiştik"Fransa'nın Monaco takımından sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun takımı bildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik, olmadı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız ve istediğimiz bir oyuncuydu. Bizimle beraber şimdi başladı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı."Saracchi takibimizde olan bir oyuncuydu"Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan Marcelo Saracchi ile ilgili ise "Saracchi bizim takibimizde olan genç ve yetenekli bir oyuncuydu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın burada olacak diye tahmin ediyorum. Bugünü ve yarını planlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu."Arda Turan ile ilgili olarak ben o cümleyi kullanmazdım""Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Açıkçası Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı samimi olarak ifade ettim. Orada da özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda’nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile 'Ben Galatasaray’a geleyim' gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim. Zaman her şeyin ilacıdır."Fatih Terim'den Arda Turan mesajı: ''Zaman her şeyin ilacıdır'' pic.twitter.com/ee4UWilzyk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ocak 2020 Florya'dan sızan haberler konusu"Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Açıkçası araştırıyorum, bulursam da neler olacağını biliyorsunuz. Galatasaray aleyhine bu işler. Onyekuru’nun 70 numara giyeceğini şimdi öğrendim ama benden önce öğrenenler oldu. Galatasaray’a zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakarım. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek. Nasıl olacak bu iş? Alanları tebrik ederim, bu bir meziyettir ama Galatasaray’a zarar verirse burada devreye girerim"Diagne geri dönecek mi?Mbaye Diagne'nin Club Brugge'nin devre arası kampı kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Diagne mevzusundan hareketle biz dün kadro açıklandıktan sonra onun kadroda olmadığını öğrendik. Yabancı sayımız ve bulunduğumuz konum ve mukavele şartları, böyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son liste tarihi olduğundan dolayı bu tarihe kadar zamanımız var. Eğer böyle bir şey olursa, ben paylaşacağımızı söyledim" ifadelerini kullandı.10 numara mesajı"Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Allah’a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz""Nzonzi'nin arkadaşlarından özür dilemesi gerekiyor""Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi. Öyle bir şey de şu an yok. 2 Şubat’a kadar her şey olabilir. Bu arada birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız arkadaşlarımızdan ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yollarını ayıracağımız arkadaşlar her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Biz böyle yapıyorsak ekonomik durumumuzdandır"

