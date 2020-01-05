Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" dedi.

İşte tecrübeli teknik adamın basına verdiği röportajdan öne çıkan başlıklar;

"Onyekuru'yu sezon başında istemiştik"

Fransa'nın Monaco takımından sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun takımı bildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik, olmadı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız ve istediğimiz bir oyuncuydu. Bizimle beraber şimdi başladı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"Saracchi takibimizde olan bir oyuncuydu"

Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan Marcelo Saracchi ile ilgili ise "Saracchi bizim takibimizde olan genç ve yetenekli bir oyuncuydu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın burada olacak diye tahmin ediyorum. Bugünü ve yarını planlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Arda Turan ile ilgili olarak ben o cümleyi kullanmazdım"

"Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Açıkçası Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı samimi olarak ifade ettim. Orada da özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda’nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile 'Ben Galatasaray’a geleyim' gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim. Zaman her şeyin ilacıdır."

Fatih Terim'den Arda Turan mesajı: ''Zaman her şeyin ilacıdır'' pic.twitter.com/ee4UWilzyk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ocak 2020

Florya'dan sızan haberler konusu

"Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Açıkçası araştırıyorum, bulursam da neler olacağını biliyorsunuz. Galatasaray aleyhine bu işler. Onyekuru’nun 70 numara giyeceğini şimdi öğrendim ama benden önce öğrenenler oldu. Galatasaray’a zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakarım. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek. Nasıl olacak bu iş? Alanları tebrik ederim, bu bir meziyettir ama Galatasaray’a zarar verirse burada devreye girerim"

Diagne geri dönecek mi?

Mbaye Diagne'nin Club Brugge'nin devre arası kampı kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Diagne mevzusundan hareketle biz dün kadro açıklandıktan sonra onun kadroda olmadığını öğrendik. Yabancı sayımız ve bulunduğumuz konum ve mukavele şartları, böyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son liste tarihi olduğundan dolayı bu tarihe kadar zamanımız var. Eğer böyle bir şey olursa, ben paylaşacağımızı söyledim" ifadelerini kullandı.

10 numara mesajı

"Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Allah’a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz"

"Nzonzi'nin arkadaşlarından özür dilemesi gerekiyor"

"Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi. Öyle bir şey de şu an yok. 2 Şubat’a kadar her şey olabilir. Bu arada birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız arkadaşlarımızdan ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yollarını ayıracağımız arkadaşlar her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Biz böyle yapıyorsak ekonomik durumumuzdandır"



