MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten 'Zorlu' açıklaması

MHK Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda ilk yarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alp'in düzenlendiği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;

"Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var"

"VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var. UEFA standartlarına doğru ilerliyoruz. Bu sene toplamda 738 VAR incelemesi yapılmış. Geçen sene bu rakam 881 imiş. 143 azalma var. Daha az pozisyonda şüphe duymak demek anlamına geliyor bu."

"Bir taç, bir faul için senaryolar üretiliyor"

"Ülkemizde hakemlik yapmak çok zor bir görev. Üzülerek söylüyorum ki bu görevi daha çok zorlaştırdık. Bir taç, bir faul için bildirimler oluyor, sosyal medyada senaryolar üretiliyor. Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır."

Zorlu'daki görüşme

"Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası olduğuna yönelik iddialar vardı. Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy'a pozisyonun doğrusunu anlattım, IFAB raporları ile ilgili açıklamalarda bulundum. Fenerbahçe maçındaki hakemlerin bir sonraki hafta verilmemesi gibi konular vardı. Atama sistemlerini kendilerine anlattık. Hakemlerin bir sonraki hafta VAR'da görev aldığını söyledik. Bunu düşünememişler. Her hafta maç verdiğimizi düşünmüşler, konu bundan ibaret. Bu anlattıklarımdan sonra sayın Ali Koç ikna oldu ve teşekkür etti. Ben Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Fenerbahçe'ye her kulübe eşit olduğumuzu söyledim. Toplantının yeri tartışılabilir ama adaletin yeri olmaz."

"Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm"

"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam."

"Derbinin hakemini değiştirdik"

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçına haftalar önce Halil Umut Meler'i atadık. Ama son hafta iki takım da kaybedince ve medyada açıklamaları olunca yerine Cüneyt Çakır ve ekibine görev verdik."

"VAR kayıtlarını bile bilmiyoruz"

"VAR kayıtlarını yayınlama gibi bir düşüncemiz yok. Biz bile bilmiyoruz VAR kayıtlarını, istemiyoruz zaten de kayıtları bilmek."

"Bu fotoğraftan neden rahatsız olayım ki?"

"Fatih Terim'le çekilen fotoğrafımız benim MHK'da görevli olmadığım bir dönemden. O sırada Bodrum'da bir yardım gecesinde bir araya geldik. Sosyal medyada her şey konuşulur, ben bu fotoğraftan neden rahatsız olayım ki?"



Oğuz Sarvan: Çizgi teknolojisiyle ihlallerin tespit edilmesi noktasında karar alacağız

Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirdi. Sarvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Hakemin VAR'a gitmesi için birtakım prosedürler var. Hiçbir halem talep gelmesine rağmen VAR'a gitmemezlik edemez. Kalecinin penaltı vuruşundan önce çok açık bir şekilde çizgi ihlali varsa penaltı tekrar edilmeli diye bir talimat var. Eğer kaleci abartılı bir şekilde çıkmıyorsa talimata göre tekrar edilmeyebiliyor. Ligin ikinci yarısında yapacağımız seminerden sonra çizgi teknolojisiyle bu ihlallerin tespit edilmesi noktasında karar alacağız."

"Zorla VAR görevi veriyoruz"

"Hakemlerimiz saha için yeterli ama VAR'da görev almak için yeterli değil, zar zor hakemlerimize VAR görevi veriyoruz."

"Nasıl bir manipülasyon yapılabilir?"

"VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak sanırım bir manipülasyon yapıldığı şüphesi var. Hem görüntü hem de ses kaydı varken, nasıl bir manipülasyon yapılabilir?"

"Elimizdeki hakem sayısı VAR için yetersiz"

"Hakem konusunda homojen olamıyoruz. Her maça her hakemi veremiyoruz. Biliyorsunuz bazı maçlar daha zor, baskı oluyor. Tecrübeli hakemlerimiz var. Elimizdeki hakem sayısı VAR için yetersiz."

"En iyisi Ali Palabıyık oldu"



"Bilgisayar sistemimizde 43 hakemimiz not ortalamasına göre sıralanıyor ve ona göre görevlendirme yapılıyor. İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık."

"Serdar-Vida pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyoruz"



"Serdar Aziz ve Vida'nın pozisyonunda hakem ve VAR hakemi arasında prosedüre uygun bir konuşma olmuş. VAR hakemi sormuş, hakem de ikili mücadele demiş. İnceleme sonrası ortak karar almışlar. Serdar Aziz-Vida pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyoruz."

"VAR olmasaydı hakemler daha az konuşulurdu"

"VAR’ın dünyadaki tek başarılı uygulaması 2018 Dünya Kupası oldu. Onun dışında her yerde tartışmalar var. Ben de Dünya Kupası’ndan sonra olumlu düşünmeye başladım. Şu anda keşke olmasaydı hakemler daha az konuşulurdu."





