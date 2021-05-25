Spor Mustafa Denizliden şık gol "Form geçici, klas kalıcıdır"
FUTBOL FUTBOL

Mustafa Denizli'den şık gol: "Form geçici, klas kalıcıdır"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, antrenman esnasında kornerden gol atarak futbolculuk günlerini hatırlattı.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Denizliden şık gol: Form geçici, klas kalıcıdır
Mustafa Denizli'nin idmanda attığı gol sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımını TFF 1. Lig Play-Off Final maçına hazırlıyor.

Geçtiğimiz ay altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Altay’a teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, futbolculuk döneminde Altay’da 17 yıl boyunca forma giymişti. Altay formasıyla çıktığı 386 maçta 121 gol kaydeden Denizli, özellikle korner ve frikiklerden attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Altay’daki kariyeri boyunca kornerden 18 gol kaydeden Mustafa Denizli bu alanda büyük ün yapmıştı.

Mustafa Denizli uzun süre formasını giydiği Altay'da 'Büyük Mustafa' lakabıyla anılıyor.
Mustafa Denizli uzun süre formasını giydiği Altay'da 'Büyük Mustafa' lakabıyla anılıyor.

Yine kornerden golünü attı

Deneyimli teknik adam, takımını Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde Altınordu ile yarın oynanacak TFF 1. Lig Play-Off Final maçına hazırlarken, antrenmanın ardından topun başına geçti. Köşe vuruşu kullanan Denizli, sol ayağıyla yaptığı vuruşla minyatür kaleye golünü attı. 71 yaşındaki Denizli, attığı golle eski günlerini anımsattı.

Altay Spor Kulübü de bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak “Bazı şeyler asla değişmez” notunu düştü. Siyah-beyazlı taraftarlar paylaşımın altına, “Form geçici, klas kalıcıdır”, “Senin bu gollerinle büyüdük” yorumlarını yazarak deneyimli teknik adama destek verdi.

Altınordu-Altay finalinin hakemi belli oldu
SPOR
Altınordu-Altay finalinin hakemi belli oldu
Abone Ol Google News
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.
Üstad Necip Fazıl Kısakürekin vefatının 38. yılı

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapay<br>sera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.