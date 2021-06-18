Mustafa Eröğüt: Visca'ya teklif yok ve oyuncu ayrılmak istemiyor

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Edin Visca için Medipol Başakşehir Kulübü'nden bir açıklama geldi. 31 yaşındaki Boşnak oyuncu için herhangi bir resmi teklifin gelmediği açıklanırken, Edin Visca'nın da kulüpten ayrılmak istemediği kaydedildi.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt yaptığı açıklamada, "Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok. Visca'nın da ayrılmak gibi bir niyeti yok. Zaten ayrılma niyeti olan bir futbolcu, sözleşmesinin bitimine 1 sene kala 4 sene daha sözleşmesini uzatmaz" ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon 32 maçta, 6 gol ve 11 asistle oynayan Visca için, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edilmişti.

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