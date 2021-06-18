Spor Mustafa Eröğüt Viscaya teklif yok ve oyuncu ayrılmak istemiyor
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Mustafa Eröğüt: Visca'ya teklif yok ve oyuncu ayrılmak istemiyor

Medipol Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, Edin Visca'ya herhangi bir teklifin gelmediğini ve oyuncunun kulüpten ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Eröğüt: Viscaya teklif yok ve oyuncu ayrılmak istemiyor
Edin Visca'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Edin Visca için Medipol Başakşehir Kulübü'nden bir açıklama geldi. 31 yaşındaki Boşnak oyuncu için herhangi bir resmi teklifin gelmediği açıklanırken, Edin Visca'nın da kulüpten ayrılmak istemediği kaydedildi.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt yaptığı açıklamada, "Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok. Visca'nın da ayrılmak gibi bir niyeti yok. Zaten ayrılma niyeti olan bir futbolcu, sözleşmesinin bitimine 1 sene kala 4 sene daha sözleşmesini uzatmaz" ifadelerini kullandı.

  • Geride bıraktığımız sezon 32 maçta, 6 gol ve 11 asistle oynayan Visca için, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edilmişti.

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