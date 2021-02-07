Spor Mustafa Muhammedin scout raporu ortaya çıktı İşte tahmini gol sayısı
SÜPER LİG

Mustafa Muhammed'in scout raporu ortaya çıktı: İşte tahmini gol sayısı

Galatasaray formasıyla çıktığı iki maçta da fileleri havalandıran yeni transfer Mustafa Muhammed için hazırlanan gözlemci raporunda, "Ligin ikinci yarısında 20 gol atar" tahmini yapıldığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Muhammed'in Kadıköy'deki gol sevinci.
Mustafa Muhammed'in Kadıköy'deki gol sevinci.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcuyla ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı.

"20 gol atar"

Galatasaray scout ekibinin Muhammed için hazırladığı raporda, oyuncunun gol tahmininin yazıldığı bildirildi.Habertürk'ün haberine göre; gözlemciler transfer öncesi teknik direktör Fatih Terim'e, "Ligin ikinci yarısında 20 gol atar" şeklinde bir bildirimde bulundu.

Tahmine 18 kaldı

Başakşehir maçında oyuna sonradan giren Mustafa Muhammed penaltıdan bir gol kaydetmişti. Fenerbahçe deplasmanında rakip fileleri şık bir vuruşla havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 2'ye yükseltti ve scout ekibinin tahminine 18 gol kaldı.

Rıdvan Dilmen'den Mustafa Muhammed iddiası
SPOR
Rıdvan Dilmen'den Mustafa Muhammed iddiası
Abone Ol Google News
FIFAdan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.
İsmini duyan Gerçek mi? diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...
Fransız basını Türkiyenin artan etkinliğinden endişelerini manşete taşıdı

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

'Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz'

'Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz'

Bu köyün her ihtiyacı köylüler tarafından yapılıyor.

Buzul faciası

Buzul faciası

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu, 150 kişi kayıp.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.