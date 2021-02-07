Mustafa Muhammed'in scout raporu ortaya çıktı: İşte tahmini gol sayısı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcuyla ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı.

"20 gol atar"

Galatasaray scout ekibinin Muhammed için hazırladığı raporda, oyuncunun gol tahmininin yazıldığı bildirildi.Habertürk'ün haberine göre; gözlemciler transfer öncesi teknik direktör Fatih Terim'e, "Ligin ikinci yarısında 20 gol atar" şeklinde bir bildirimde bulundu.

Tahmine 18 kaldı

Başakşehir maçında oyuna sonradan giren Mustafa Muhammed penaltıdan bir gol kaydetmişti. Fenerbahçe deplasmanında rakip fileleri şık bir vuruşla havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 2'ye yükseltti ve scout ekibinin tahminine 18 gol kaldı.

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📸 Golün ardından 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ve 𝐛𝐢𝐳𝐢𝐦 𝐓𝐀𝐊𝐈𝐌! #FBvGS pic.twitter.com/hPO7uToWQt — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021