Rıdvan Dilmen'den Mustafa Muhammed iddiası

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in derbi hakkındaki açıklamaları şöyle,
"Al birini, vur diğerine"
- "Maçın bütün gidişatını Galatasaray belirledi. Sarı-kırmızılı takım, çubuklu takıma karşı daha oynamasını bilen bir görüntüdeydi. Fenerbahçe'nin 3 tane hücum oyuncusunu al birini, vur diğerine. Bir tane kuvvetli forveti var Thiam, o da oynamadı."
"Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış"
- "Mustafa Muhammed, yazın Emre Belözoğlu'nun listesinde 2. sıradaydı. Onu görünce, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir oyuncuyu kaçırdığını gördük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış, Galatasaray'da iş yapar. Tam kuvvetli olunca başka olur, çok önemli transfer, tebrik etmek lazım."
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci. pic.twitter.com/9jT6HWjtCR
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci. pic.twitter.com/9jT6HWjtCR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 6, 2021
"Donk için Samatta helva geldi"
- "Fenerbahçe'nin problemi, kuvvetsiz forvetleri. Aylardır oynamayan Sosa, en iyilerden. Fenerbahçe'de Valencia, Samatta ve Osayi'den sadece biri oynayabilir. Sinan ve Thiam da dahil 5 oyuncudan en kuvvetlisi, Thiam. Donk için Samatta helva geldi."
"Gustavo, çok önemli bir oyuncu"
- "Fenerbahçe'nin kafasında 1 puan vardı. Gustavo, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin stoperleri belli oldu, Tisserand ile Serdar Aziz."
"En iyileri Donk, Taylan ve Muhammed'di"
- "Galatasaray'ı gole kadar beğendim. En iyileri Donk, Taylan ve Muhammed'di. Muslera'yı zaten saymıyorum, zaten bunları çıkarırdı. Galatasaray aman aman mı oynadı, Arda hemen hemen yoktu, Belhanda birkaç iş yaptı. Kaleci, Donk, Taylan ve Muhammed omurgası iyi oynadı."
"Muhammed Fenerbahçe'de olsa..."
- "Topu ileride tutmak için Mesut Özil'in yeteneği yetti. Galatasaray'ın santrforu Muhammed, Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe rahat şampiyon olur. Maçın kahramanı Mustafa, maçın gizli kahramanı Taylan. Fenerbahçe'de direnenler Sosa, Nazım ve biraz da Sosa. Bugün çıkacak her sonuç normaldi. Fenerbahçe, beraberliğe sevinecekti."
📸 Golün ardından 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ve 𝐛𝐢𝐳𝐢𝐦 𝐓𝐀𝐊𝐈𝐌! #FBvGS pic.twitter.com/hPO7uToWQt
📸 Golün ardından 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ve 𝐛𝐢𝐳𝐢𝐦 𝐓𝐀𝐊𝐈𝐌! #FBvGS pic.twitter.com/hPO7uToWQt— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021
"Üçü de penaltı değil"
- "Üç tane kritik pozisyon var, Cisse, Linnes ve Donk pozisyonu. Üçü de penaltı değil. Kim ne derse desin, bence maçı kaldırdı. Birkaç kartta, birkaç faulde hatalı olabilir ama Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek lazım. Ben bu sezon performansını da yüzde 80 beğeniyorum."
"Fenerbahçe santrforsuz oyuna yönelmeli"
- "Fenerbahçe Gustavo'yu, İrfan Can'ı bir an önce düzeltmezse işi çok zor. Fenerbahçe santrforsuz oyuna yönelmeli. 3-4 santrfor var, benzer oyuncular."
"Falcao Mustafa'yı kesemez"
- "Galatasaray'da Falcao düşünsün, şu Mustafa'yı kesemez. Galatasaray çok anlamlı bir galibiyet elde etti."