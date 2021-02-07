Spor Rıdvan Dilmenden Mustafa Muhammed iddiası
SÜPER LİG

Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili Rıdvan Dilmen ne dedi?

Rıdvan Dilmen'den Mustafa Muhammed iddiası

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek liderliğe yükseldiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed için övgü dolu ifadeler kullandı. Mısırlı futbolcunun Emre Belözoğlu'nun da transfer listesinde olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış. Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe rahat şampiyon olur" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Derbideki tek golü Mustafa Muhammed attı.
Derbideki tek golü Mustafa Muhammed attı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in derbi hakkındaki açıklamaları şöyle,

"Al birini, vur diğerine"


  • "Maçın bütün gidişatını Galatasaray belirledi. Sarı-kırmızılı takım, çubuklu takıma karşı daha oynamasını bilen bir görüntüdeydi. Fenerbahçe'nin 3 tane hücum oyuncusunu al birini, vur diğerine. Bir tane kuvvetli forveti var Thiam, o da oynamadı."

Derbide ceza sahası içerisinde yaşanan mücadele.

"Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış"


  • "Mustafa Muhammed, yazın Emre Belözoğlu'nun listesinde 2. sıradaydı. Onu görünce, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir oyuncuyu kaçırdığını gördük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış, Galatasaray'da iş yapar. Tam kuvvetli olunca başka olur, çok önemli transfer, tebrik etmek lazım."

"Donk için Samatta helva geldi"

  • "Fenerbahçe'nin problemi, kuvvetsiz forvetleri. Aylardır oynamayan Sosa, en iyilerden. Fenerbahçe'de Valencia, Samatta ve Osayi'den sadece biri oynayabilir. Sinan ve Thiam da dahil 5 oyuncudan en kuvvetlisi, Thiam. Donk için Samatta helva geldi."
Ryan Donk derbide 90 dakika forma giydi.

"Gustavo, çok önemli bir oyuncu"


  • "Fenerbahçe'nin kafasında 1 puan vardı. Gustavo, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin stoperleri belli oldu, Tisserand ile Serdar Aziz."

"En iyileri Donk, Taylan ve Muhammed'di"

  • "Galatasaray'ı gole kadar beğendim. En iyileri Donk, Taylan ve Muhammed'di. Muslera'yı zaten saymıyorum, zaten bunları çıkarırdı. Galatasaray aman aman mı oynadı, Arda hemen hemen yoktu, Belhanda birkaç iş yaptı. Kaleci, Donk, Taylan ve Muhammed omurgası iyi oynadı."

Taylan Antalyalı derbideki performansıyla beğeni topladı.

"Muhammed Fenerbahçe'de olsa..."


  • "Topu ileride tutmak için Mesut Özil'in yeteneği yetti. Galatasaray'ın santrforu Muhammed, Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe rahat şampiyon olur. Maçın kahramanı Mustafa, maçın gizli kahramanı Taylan. Fenerbahçe'de direnenler Sosa, Nazım ve biraz da Sosa. Bugün çıkacak her sonuç normaldi. Fenerbahçe, beraberliğe sevinecekti."

"Üçü de penaltı değil"


  • "Üç tane kritik pozisyon var, Cisse, Linnes ve Donk pozisyonu. Üçü de penaltı değil. Kim ne derse desin, bence maçı kaldırdı. Birkaç kartta, birkaç faulde hatalı olabilir ama Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek lazım. Ben bu sezon performansını da yüzde 80 beğeniyorum."

"Fenerbahçe santrforsuz oyuna yönelmeli"

  • "Fenerbahçe Gustavo'yu, İrfan Can'ı bir an önce düzeltmezse işi çok zor. Fenerbahçe santrforsuz oyuna yönelmeli. 3-4 santrfor var, benzer oyuncular."

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"Falcao Mustafa'yı kesemez"
  • "Galatasaray'da Falcao düşünsün, şu Mustafa'yı kesemez. Galatasaray çok anlamlı bir galibiyet elde etti."


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