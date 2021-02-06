Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını açıkladı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele öncesinde en çok merak edilen konu, Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağıydı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgilerde, Brezilyalı yıldızın dizinde ödem oluştuğu ve derbide oynama ihtimali olduğu kaydedilmişti. Kadrolar açıklandığında Gustavo'nun derbi kadrosunda olmadığı görüldü.

"En az 3 hafta yok"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de katıldığı programda Luiz Gustavo hakkında önemli bir bilgiyi paylaştı. Dilmen, "Maçtan sonra Emre ile konuşmuştum. Sadece ödem var demişti. Meğerse minimum 3 hafta yok diyorlar. Fenerbahçe için kayıp tabi" ifadelerini kullandı.

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Luiz Gustavo, Galatasaray derbisiyle birlikte Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası), Fatih Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.