Spor Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavonun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını açıkladı
SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıkladı​

Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan ve derbide forma giyemeyen Luiz Gustavo'nun yeşil sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gustavo bu sezon 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Gustavo bu sezon 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele öncesinde en çok merak edilen konu, Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağıydı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgilerde, Brezilyalı yıldızın dizinde ödem oluştuğu ve derbide oynama ihtimali olduğu kaydedilmişti. Kadrolar açıklandığında Gustavo'nun derbi kadrosunda olmadığı görüldü.

"En az 3 hafta yok"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de katıldığı programda Luiz Gustavo hakkında önemli bir bilgiyi paylaştı. Dilmen, "Maçtan sonra Emre ile konuşmuştum. Sadece ödem var demişti. Meğerse minimum 3 hafta yok diyorlar. Fenerbahçe için kayıp tabi" ifadelerini kullandı.

  • Luiz Gustavo, Galatasaray derbisiyle birlikte Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası), Fatih Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
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Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

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