Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.
Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.
- Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan Luiz Gustavo, 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımın adeta bel kemiği olan Brezilyalı oyuncunu sözleşmesi, 2023 yılında sona eriyor.