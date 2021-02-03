Spor Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
SÜPER LİG

Fenerbahçeli Luiz ​Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo'nun MR sonuçları belli oldu. Yıldız oyuncunun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Gustavo'nun günce bonservis değeri 5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Gustavo'nun günce bonservis değeri 5 milyon euro.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.

Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan Luiz Gustavo, 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımın adeta bel kemiği olan Brezilyalı oyuncunu sözleşmesi, 2023 yılında sona eriyor.

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