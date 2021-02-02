Spor Nefesleri kesen maçta kazanan Fenerbahçe
SÜPER LİG

Nefesleri kesen maçta kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır'ın kurtarışları damga vururken, yeni transfer Mesut Özil ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada Billong kendi kalesine attı. Hatayspor'un tek golünü ise 89.dakikada Boupendza kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 48'e yükseltirken, Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Mesut Özil ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor karşılaşmasında sarı-lacivertli takımın formasını ilk kez giydi. Mücadelenin 77. dakikasında sahaya giren yıldız oyuncu, karşılaşmada 13 dakika süre aldı.

Altay Bayındır damga vurdu

İkinci yarısı nefesleri kesen maça, Altay Bayındır kurtarışlarıyla damga vurdu. Milli oyuncu birçok pozisyon yaptığı kurtarışlarla, sarı-lacivertlilerin 3 puanı almasında başrol oynadı.


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