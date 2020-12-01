Necip Uysal derbideki gol sevincini anlattı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldıkları 4-3'lük galibiyeti değerlendirdi. 29 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı"

"Başakşehir maçında ilk yarı çok iyi oynadık, ikinci yarı biraz geri çekildik ve kazandık. Fenerbahçe karşısında da kazandık. Derbi galibiyetine takımın ve taraftarların ihtiyacı vardı. Çok güzel bir derbi galibiyeti aldık, çok mutluyuz."

"Gökhan abiyle konuşmadık"

"Sahaya çıktığınızda arkadaşlık kalmaz, elimden geleni yapmaya çalışırım. Gol anımla ilgili Gökhan (Gönül) abiyle konuşmadık."

"Gol atacağımı hissetmiştim"

"Maç sabahı Utku (Yuvakuran) ile konuşmuştuk. Gol atacağımı hissetmiştim. O da bana, 'Abi gol atarsan kay' demişti. Ben de o yüzden kaydım. Koray (Avcı) abiyle aynı sevinci yaşadığım için çok mutluyum. Bunlar unutulmayacak şeyler."

"Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum"

"Ben 1 senede alacağım parayı 3 senede alıyorum şu anda. Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum. Maddi konularda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum."

"Hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak"

"Hakaret olmadıkça eleştiriye açığım. Kendime iyi bakıyorum. Beslenmeme, uykuma dikkat ediyorum. Kötü maçlar oynadık, bundan sonra da oynayabilirim ama terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak."

Beşiktaş'ta 'feda' diyen tek futbolcu: Onun dışında kimse indirimi kabul etmedi Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"4 futbolcuyla limit doldu""Yabancı futbolcularımızın yüzde 99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız' diyorlar. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek.""Vida gitmek istemiyor""Domagoj Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor." "İstediğimiz indirimi sadece Necip yaptı""Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil." Koita ve Gökhan Töre açıklaması''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.''



