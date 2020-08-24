Beşiktaş'ta 'feda' diyen tek futbolcu: Onun dışında kimse indirimi kabul etmedi

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"4 futbolcuyla limit doldu"
- "Yabancı futbolcularımızın yüzde 99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız' diyorlar. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek."
"Vida gitmek istemiyor"
- "Domagoj Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor."
"İstediğimiz indirimi sadece Necip yaptı"
- "Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil."
Koita ve Gökhan Töre açıklaması
- ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.''
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