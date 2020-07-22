Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı: Çok kazanacaktım ama kabul etmedi
Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gözler Nenad Bjelica'ya ve Erol Bulut'a çevrilmişti. Hırvat teknik adam yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile resmi sözleşme görüşmesi yaptığını ve teklifi reddettiğini belirtti. Nenad Bjelica aynı zamanda, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etseydi ne kadar kazanacağını da açıklarken, sarı-lacivertliler yeni hoca adayı da belirledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından henüz herhangi bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de, gözler yabancı ve yerli hocalara çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerin yerli hocada Erol Bulut ismiyle görüştüğü iddia edilirken, yabancı hoca olarak Nenad Bjelica'ya teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.
Hırvat teknik adamda yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe ile görüştüğünü fakat daha sonra sarı-lacivertli yöneticilerin kendisine geri dönüş yapmadığını duyurmuştu. Son olarak yine hakkında çıkan haberler hakkında konuşan 48 yaşındaki teknik adam, Arap ülkelerinden, Fenerbahçe'den, İspanya ve Almanya'dan teklifler aldığını duyurdu.
Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi reddetti
Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan ve 16 Nisan 2020 tarihinden kulüpten ayrılan Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile resmi sözleşme görüşmesi yaptığını fakat teklifi reddettiğini açıkladı. Bjelica, "Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Fakat kabul etmedim. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim" ifadelerini kullandı.
"Zagreb'den daha çok kazanacaktım"
Fenerbahçe'nin teklif ettiği ücret hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Finansal olarak Dinamo Zagreb'den kazandığım miktarın çok daha fazlasını kazanacaktım ancak yine de teklifi kabul etmedim" dedi. Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'te yaklaşık 2 milyon euro kazandığı Hırvat basınında yazılmıştı.
Fenerbahçe'de gözler Erol Bulut'ta
Nenad Bjelica ile anlaşamayan Fenerbahçe'nin Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a teklif götüreceği iddia edilirken, Bulut'un da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı iddia edildi.
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