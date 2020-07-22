Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı

Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından henüz herhangi bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de, gözler yabancı ve yerli hocalara çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerin yerli hocada Erol Bulut ismiyle görüştüğü iddia edilirken, yabancı hoca olarak Nenad Bjelica'ya teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Hırvat teknik adamda yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe ile görüştüğünü fakat daha sonra sarı-lacivertli yöneticilerin kendisine geri dönüş yapmadığını duyurmuştu. Son olarak yine hakkında çıkan haberler hakkında konuşan 48 yaşındaki teknik adam, Arap ülkelerinden, Fenerbahçe'den, İspanya ve Almanya'dan teklifler aldığını duyurdu.

Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi reddetti

Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan ve 16 Nisan 2020 tarihinden kulüpten ayrılan Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile resmi sözleşme görüşmesi yaptığını fakat teklifi reddettiğini açıkladı. Bjelica, "Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Fakat kabul etmedim. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim" ifadelerini kullandı.

"Zagreb'den daha çok kazanacaktım"

Fenerbahçe'nin teklif ettiği ücret hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Finansal olarak Dinamo Zagreb'den kazandığım miktarın çok daha fazlasını kazanacaktım ancak yine de teklifi kabul etmedim" dedi. Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'te yaklaşık 2 milyon euro kazandığı Hırvat basınında yazılmıştı.

Fenerbahçe'de gözler Erol Bulut'ta

Nenad Bjelica ile anlaşamayan Fenerbahçe'nin Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a teklif götüreceği iddia edilirken, Bulut'un da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Bjelica sesleri: Görüştüğünü resmen açıkladı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü netleşiyor. Sarı lacivertli yönetim Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmelerini sıklaştırdı. Başarılı teknik adam ülkesinin basın kuruluşu TPortal'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Çarşamba gecesi görüştüğümü doğrulayabilirim. İrtibata geçtik ve ilk görüşmemizdi. Şu an yeni gelişme bu." diye konuştu.Sarı lacivertlilerin gündeminde iki teknik adamın ismi geçiyordu. Pellegrini ile de temasta olan Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içerisinde hocasını açıklayacak.Bjelica’nın çalıştırdığı Dinamo Zagreb, 28 haftası geride kalan Hırvatistan Ligi’nde 18 puan farkla birinci sırada yer alıyordu. Takım iki senedir şampiyondu ve koronavirüs izin verirse bir şampiyonluk daha yaşayacaklardı. Ancak 16 Nisan’da sürpriz bir şekilde karşılıklı anlaşma sonucu Bjelica ile yollar ayrıldı. Kulağa pek mantıklı gelmeyen bu ayrılığın ardında ise bambaşka bir şey yatıyordu. Yönetim; futbolcu ve teknik ekibin görüşünü almadan maaşlarda kesintiye gitti. Kesinti miktarına karşı çıkan Bjelica, yönetimle ters düştü ve ayrılık kaçınılmaz oldu.Galeri: Yeni sezona farklı Fenerbahçe: İlk 11'e 5 yeni isim