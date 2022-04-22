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Spor Nuri Şahinden Galatasaray açıklaması Sessizliğini bozdu
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Nuri Şahin'den Galatasaray açıklaması: Sessizliğini bozdu

Galatasaray Başkanı Metin Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin için, Akdeniz ekibi olumsuz yanıt vermişti. Konuyla ilgili konuşan Nuri Şahin, uzun süre sonra sessizliğini bozdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nuri Şahinden Galatasaray açıklaması: Sessizliğini bozdu
Antalyaspor ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 6 galibiyet aldı.

Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken, adaylar da teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın başkan adayı Metin Öztürk’ün, “Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak” sözlerinin ardından Antalyaspor Kulübü de sert bir açıklamayla reddetmişti.

Üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Genç hoca, isim vermeden Galatasaray'a olumsuz mesaj gönderdi.

  • "Haberlerle ilgilenmiyorum"
  • Bir öğrencinin, “Başka takımlardan size transfer teklifleri geliyor, bu konudaki düşünceniz nedir?” sorusuna yanıt veren Nuri Şahin, “Antalyaspor’da çok mutluyum, basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum” dedi.

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