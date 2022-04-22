Nuri Şahin'den Galatasaray açıklaması: Sessizliğini bozdu

Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken, adaylar da teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın başkan adayı Metin Öztürk’ün, “Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak” sözlerinin ardından Antalyaspor Kulübü de sert bir açıklamayla reddetmişti.

Üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Genç hoca, isim vermeden Galatasaray'a olumsuz mesaj gönderdi.

"Haberlerle ilgilenmiyorum"

Bir öğrencinin, “Başka takımlardan size transfer teklifleri geliyor, bu konudaki düşünceniz nedir?” sorusuna yanıt veren Nuri Şahin, “Antalyaspor’da çok mutluyum, basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum” dedi.

SPOR Nuri Şahin için geceye damga vuran iddia

SPOR Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması



