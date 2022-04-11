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Nuri Şahin için geceye damga vuran iddia

Galatasaray'da kaybedilen derbi sonrasında teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği tartışılıyor. 30 Nisan'da seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda başkan adaylarından Metin Öztürk'ün takımın başına Antalyaspor'da büyük bir çıkış yapan Nuri Şahin'i getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahin için geceye damga vuran iddia
Nuri Şahin - Antalyaspor

Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün Torrent'i yeni sezonda düşünmediği öğrenilirken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Adaylardan Metin Öztürk'ün Antalyaspor'da müthiş bir teknik direktörlük başlangıcına imza atan Nuri Şahin'i takımın başına getirmek istediği ve konuyla ilgili olarak görüşmeler yaptığı iddia edildi.

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