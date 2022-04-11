Nuri Şahin için geceye damga vuran iddia

Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün Torrent'i yeni sezonda düşünmediği öğrenilirken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Adaylardan Metin Öztürk'ün Antalyaspor'da müthiş bir teknik direktörlük başlangıcına imza atan Nuri Şahin'i takımın başına getirmek istediği ve konuyla ilgili olarak görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Nuri Şahin, Antalyaspor'da kulüp tarihinin kendi evinde en uzun yenilmezlik serisine imza attı ve takımını Avrupa kupaları yarışına taşımayı başardı.

Nuri Şahin yönetiminde 10 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, Süper Lig'de 2.4 puan ortalamasını yakaladı.



*Kırmızı beyazlılar, 4. sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirerek Avrupa kupaları umudunu devam ettirdi pic.twitter.com/qv29T1AmnB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 11, 2022



