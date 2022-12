ABD'den Nusret Gökçe'ye final yasağı

Dünya Kupası’nın finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluktan sonra ise kutlamalara et restoranları sahibi Nusret Gökçe damga vurmuştu.

Kupa seremonisinin ardından sahaya giren ünlü işletmeci, Dünya Kupası’nı eline alarak fotoğraf çektirmişti. Bu görüntüler dünya basınında da geniş yer bulmuş ve FIFA, söz konusu fotoğraflardan dolayı büyük tepki toplamıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Nusret Gökçe’ye ilk yasak Amerika’dan geldi. Gökçe’nin, ABD’nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup’ın finaline girişi yasaklandı. Karar, U.S. Open Cup resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final REKLAM December 20, 2022