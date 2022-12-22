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ABD'den Nusret Gökçe'ye final yasağı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda final maçının ardından sahaya girerek şampiyon Arjantin’de başta Messi olmak üzere birçok futbolcu ve kupa ile fotoğraf çektirerek tartışmalara yol açan Nusret Gökçe’nin, U.S. Open Cup finaline girmesi yasaklandı.

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Haber Merkezi İHA
Nusret Gökçenin hangi organizasyona girişi yasaklandı?
Nusret Gökçe, şampiyonluk maçının ardından Messi'yle de fotoğraf çektirdi.

Dünya Kupası’nın finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluktan sonra ise kutlamalara et restoranları sahibi Nusret Gökçe damga vurmuştu.

Kupa seremonisinin ardından sahaya giren ünlü işletmeci, Dünya Kupası’nı eline alarak fotoğraf çektirmişti. Bu görüntüler dünya basınında da geniş yer bulmuş ve FIFA, söz konusu fotoğraflardan dolayı büyük tepki toplamıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Nusret Gökçe’ye ilk yasak Amerika’dan geldi. Gökçe’nin, ABD’nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup’ın finaline girişi yasaklandı. Karar, U.S. Open Cup resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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