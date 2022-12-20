Nusret'in Dünya Kupası'yla fotoğrafı olay oldu: FIFA soruşturma başlatabilir

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde verdiği görüntüler gündem oldu.
Maçın ardından sahaya giren Nusret'in Dünya Kupası'nı eline alarak Arjantinli futbolcu Tagliafico'ya kendi fotoğrafını çektirmesi çok konuşuldu.
Ünlü şefin ayrıca Lionel Messi'yle ısrarcı bir şekilde diyaloğa girmeye çalıştığı anlar da eleştiri konusu oldu.
"FIFA kurallarını ihlal etti"
İngiliz basınından The Times, Nusret Gökçe'nin futbolcuların özel alanına girmesinin ve Dünya Kupası'na dokunmasının FIFA kurallarına aykırı olduğunu iddia etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da sahaya girmesinin eleştirildiği haberde, Nusret Gökçe'ye iltimas sağlandığı belirtildi.
Nusret'in FIFA Başkanı Infantino ile olan yakın ilişkisi sayesinde futbolcuların özel alanına girdiği öne sürülürken, FIFA Yönetimi'nin konuyla ilgili soruşturma başlatması gerektiği ifade edildi.