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Nusret'in Dünya Kupası'yla fotoğrafı olay oldu: FIFA soruşturma başlatabilir

Ünlü et lokantası sahibi Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası final maçı sonrası futbolcuların özel alanına girerek kupayla poz vermesi tartışma konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nusret Gökçe Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdi?
Arjantinli futbolcu Nusret Gökçe'nin kupayla fotoğrafını çekti.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde verdiği görüntüler gündem oldu.

Maçın ardından sahaya giren Nusret'in Dünya Kupası'nı eline alarak Arjantinli futbolcu Tagliafico'ya kendi fotoğrafını çektirmesi çok konuşuldu.

Ünlü şefin ayrıca Lionel Messi'yle ısrarcı bir şekilde diyaloğa girmeye çalıştığı anlar da eleştiri konusu oldu.

"FIFA kurallarını ihlal etti"

İngiliz basınından The Times, Nusret Gökçe'nin futbolcuların özel alanına girmesinin ve Dünya Kupası'na dokunmasının FIFA kurallarına aykırı olduğunu iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da sahaya girmesinin eleştirildiği haberde, Nusret Gökçe'ye iltimas sağlandığı belirtildi.

Nusret'in FIFA Başkanı Infantino ile olan yakın ilişkisi sayesinde futbolcuların özel alanına girdiği öne sürülürken, FIFA Yönetimi'nin konuyla ilgili soruşturma başlatması gerektiği ifade edildi.

Infantino ve Nusret Gökçe
Infantino ve Nusret Gökçe

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SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Maradona'nın Messi'ye hediyesi
SPOR
Maradona'nın Messi'ye hediyesi

2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını
FOTOĞRAF 15
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Katarda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı.
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Turnuvanın en büyük stadı Lusailde oynanan mücadeleye hem siyasiler hem de ünlü futbolcular akın etti. İşte final maçını izlemeye gelen kişiler:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Marco Materazzi, Francesco Totti, Roberto Carlos, Cafu
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Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani
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Fransa Başkanı Emmanuel Macron
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Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani
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Paul Pogba
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Cafu ve Robbie Keane
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Iker Casillas
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Fatih Terim ve eşi Fulya Terim
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Pierre Gasly ve Novak Djokovic
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Elon Musk
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Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Fransa Başkanı Emmanuel Macron
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Marco Materazzi, Francesco Totti ve Roberto Carlos
2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını
2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi. Arjantin ile Fransa arasında oynanan final mücadelesine dünyaca ünlü yıldızlar ve siyasiler akın etti.


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