Ocak ayının MVP'si Shane Larkin

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, son 6 maçını kazanan Anadolu Efes'te sergilediği performansla ocak ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ocak ayında üst üste 4 kez haftanın MVP'si seçilerek rekor kıran ABD'li oyun kurucu, bu süreçte çıktığı 6 maçta 25,7 sayı, 4,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı kabul eden Larkin, ocak ayında maç başına 33 verimlilik puanı ortalaması yakaladı.

Shane Larkin A Milli Takımımızı seçti Anadolu Efes'in 27 yaşındaki yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;"Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."I am honored and humbled to have an opportunity to represent this country by joining the Turkish National Team. Extremely excited to wear this jersey with the Turkish Flag across my chest with pride. pic.twitter.com/YusbpuixiJ— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) February 1, 2020

Öte yandan Kasım 2019'da da ayın MVP'si seçilen Larkin, THY Avrupa Ligi'nde bir sezonda iki kez bu unvana erişen ikinci isim oldu. Daha önce Hırvat Ante Tomic, Barcelona formasıyla 2014'ün şubat ve mart aylarında MVP olmayı başarmıştı.