Oğuzhan Özyakup Süper Lig'deki golcü tercihini açıkladı

Fortuna Sittard'daki ilk özel röportajını veren Oğuzhan Özyakup, "Çok şükür iyiyim. Hollanda, doğup büyüdüğüm, ailemin, arkadaşlarımın olduğu yer. 4 sene İngiltere ve 10 sene Türkiye'de oynadım, 14 sene sonra eve geldim. Mutluyum, huzurluyum. Hollanda'da hayat bir tık daha sakin, İstanbul yoğun, sadece futbol değil, her şey yüksek tempoda. Hollanda'da doğup büyüdüğüm için Türkiye'de yaptıklarımı Hollanda'da da yapmak istiyorum. Onun için önemli olan Fortuna ile çıkış yakalamak, takımı stabil, iyi bir yere getirmek. Bunu başarabilirsek, bu sezondan sonra neler olabilir diye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin bulunduğunu belirten deneyimli futbolcu, "Buraya gelmeden önce Fortuna her sene ligde kalmaya oynayan bir takımdı. Geçen sene bunu değiştirmeye çalıştık, 5-6 hafta önce ligde kalmayı garantiledik. Bu sene Avrupa play-off'una kalmak istiyoruz. Lige iyi başladığımız için hemen yukarılara bakmaya gerek yok, en önemli hedef ligde kalmak. Feyenoord deplasmanında ve Ajax ile berabere kaldık, diğer maçlarımızda puanlar aldık. Böyle olunca yukarılara bakıyorsunuz ama hiçbir zaman ana hedeften uzaklaşmamak gerek. Hollanda'da 5 ve 8. sıra arasındakiler Avrupa'ya gitmek için play-off oynuyorlar. Ona ulaşabilirsek çok güzel olur" şeklinde konuştu.

Büyük transferlerin her zaman başarı getirmediğinin altını çizen Oğuzhan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında şunları kaydetti:

"Beşiktaş'taki dönemimizden örnek vermem gerekirse, iki sene üst üste şampiyon olduk. Sonraki sezonda biz de büyük bütçeli transferler yaptık ama dördüncü olduk. Büyük isimler önemli ama en önemlisi değil. Takım ruhu çok önemli. Geçen sene Galatasaray'da çok iyi bir ortam olduğu dışarıdan da görülüyordu, maçlara da yansıyordu. Galatasaray'da çok büyük futbolcular var ama henüz 2-3 maç oldu, 'şu şampiyon olur' diyemezsiniz. Beşiktaş çok doğru transferler yaptı. Geçen sene özellikle Şenol hoca geldikten sonra inanılmaz bir yarışa girdi. Üç kulübün de şansları eşit ama gönlüm tabii ki Beşiktaş'ın şampiyon olmasını ister. Bunların hepsini yaşadığım için, o iki şampiyonluktan sonra bize 5-6 çok büyük isim geldi ama o fark etmiyor. Takım ruhu kaybolunca bu sahaya da yansıyor. Türk basınını son dönemde fazla takip etmiyorum ama arkadaşlarım sürekli söylüyor, 'Fenerbahçe ondan kaptı, Galatasaray ondan kaptı'. Bunlar bana göre çok gereksiz şeyler. Belki benim haddime değil yorum yapmak ama çok gerekli değil çünkü her takımın kendine göre bütçesi var. Bir takımın sağ beke, diğerinin sol açığa, bunlar farklı şeyler. Bir camiaya çalım atmak için transfer yapmak bana göre doğru değil. Herkesin hedefleri farklı tabii. Umarım sezon sonu Beşiktaş şampiyon olur."

Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, "Asist yapmayı seven bir oyuncusun. Icardi mi, Dzeko mu, Aboubakar mı? Hangisiyle birlikte oynamak isterdin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Oğuzhan, Beşiktaş'tan sonra Fortuna Sittard'da da birlikte oynadıkları ve şimdi Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yürüten Burak Yılmaz'ın başarılı olacağına inandığının altını çizerek, "Burak ağabey sonuçta artık Burak hocam demem gerekiyor. O da burada hem oyuncu hem hoca gibiydi. Hollanda'da çok fazla genç oyuncu var, Burak ağabey onlar için bir fırsattı. Herkes bunun farkındaydı. Burada herkese çok yardımcı oldu. Şimdi hoca olarak çok yakıştırıyorum, çok güzel duruyor. Hem ondan hem Beşiktaş'taki eski takım arkadaşlarımdan güzel şeyler duyuyorum. Burak ağabey, geçen sene buradayken bile hocalığa fazla yoğunlaşıyordu. Taktik, teknik her konuda analiz yapıyordu, Burak ağabey Beşiktaş'a hazırlıklı gitti" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, "Burak Yılmaz'ı Beşiktaş teknik direktörü olarak görebilir miyiz?" sorusunu, "Neden olmasın. Herkesin hedefi var. Bence Burak ağabeyin de öyle hedefleri vardır. Belki daha büyük hedefleri de olabilir. İnandığın sürece her şey mümkün" şeklinde yanıtladı.

Bugün Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, EURO 2024 şansını da değerlendiren milli futbolcu, "Gördüğüm kadarıyla grupta pozisyonumuz gayet iyi. Ermenistan'ı tabii ki evde yenmen gerekiyordu herkes bunun farkında ama Ermenistan'ı deplasmanda yendin, evde berabere kaldın olabilir. Hala Hırvatistan ile birlikte en büyük aday sensin. Panik yapmaya gerek yok, daha önce de bunu söylemek istedim, Türkiye'deki hisler, duygular ya aşırı fazla ya da az oluyor. Panik yapmaya gerek yok her türlü Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum, gerçekten de hissediyorum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Özyakup, "Yeniden milli takıma dönmeyi hedefliyor musun?" sorusuna, "İnşallah. Benim için en önemli olan şey tekrar mutlu olmak ve her maçı oynamak. Bunu geçen sezon da hissettim. Beşiktaş'ta son iki sezonumda her maç oynamadım, üzerine geçen sezon buraya gelip bir anda her maçta oynamaya başladım ve ağrılarım oldu. Onu çözmeye çalıştık ve çözüldü de. İnşallah bu sezon sakatlanmadan güzel bir sezon olur. Ondan sonra geleceğe bakarız" yanıtını verdi.