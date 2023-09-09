Hakan Çalhanoğlu: Öfkeliyim

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Öfkeli olduğunu belirten ay-yıldızlı ekibin kaptanı, "Beraberlik bize yakışmadı" dedi.





TRT Spor mikrofonlarına konuşan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:





"Basit hatalar yaptık"





"Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi desteklediler. Zor bir maç oynadık. Zemin istediğimiz gibi değildi. Mutlu değilim, öfkeliyim. Beraberlik bize yakışmadı. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu. Şansları değerlendiremedik. Lideriz. Önümüze bakmalıyız. Daha iyi olmamız gerekiyor. Basit hatalar yaptık."





"Motive geliyorum moralim bozuluyor"





"İtalya'dan geliyorum, formdayız. Motiveyim. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Geliyorum, berabere kalıyoruz. Moralim bozuluyor. Bertuğ'u tebrik ediyorum. Golü attı."













"Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor"





"Kaptanım; sorumluluk benim üzerimde. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan demek ki bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Daha konsantre olmamız lazım. Yenseydik işi bitirebilirdik."















