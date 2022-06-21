Spor Okan Buruk Yusuf Yazıcı ile görüştü
TRANSFER

Okan Buruk Yusuf Yazıcı ile görüştü

Galatasaray ile anlaşan Okan Buruk, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Genç teknik adam geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı ile görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruk Yusuf Yazıcı ile görüştü
Yusuf Yazıcı, milli forma ile 39 maça çıktı.

Transfer çalışmalarına başkanlık seçimi sebebiyle başlayamayan sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek'in göreve seçilmesiyle birlikte transfer düğmesine bastı.

Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte ilk olarak teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Galatasaray yönetimi, bilindiği üzere 48 yaşındaki teknik adam Okan Buruk ile anlaşmıştı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile görüşüyor

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı genç teknik adam, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atacağını düşündüğü için transfer etmek istediği belirtildi.

  • Yusuf Yazıcı Lille formasıyla 89 maçta 16 gol 10 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon ise devre arasında Rus ekibi Cska Moskova'ya kiralık olarak transfer olan milli futbolcu, Cska formasıyla 12 maça çıkıp 10 gol 2 asistlik performans göstermiş ve Rusya Premier Ligi'ne damga vurmuştu.

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