Okan Buruk Yusuf Yazıcı ile görüştü

Transfer çalışmalarına başkanlık seçimi sebebiyle başlayamayan sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek'in göreve seçilmesiyle birlikte transfer düğmesine bastı.
Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte ilk olarak teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Galatasaray yönetimi, bilindiği üzere 48 yaşındaki teknik adam Okan Buruk ile anlaşmıştı.
Galatasaray Yusuf Yazıcı ile görüşüyor
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı genç teknik adam, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atacağını düşündüğü için transfer etmek istediği belirtildi.
- Yusuf Yazıcı Lille formasıyla 89 maçta 16 gol 10 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon ise devre arasında Rus ekibi Cska Moskova'ya kiralık olarak transfer olan milli futbolcu, Cska formasıyla 12 maça çıkıp 10 gol 2 asistlik performans göstermiş ve Rusya Premier Ligi'ne damga vurmuştu.