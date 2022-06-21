Yusuf Yazıcı'nın CSKA macerası bitiyor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın CSKA Moskova macerası son buluyor. Rus basını, milli futbolcu için belirlenen 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu CSKA Moskova’nın karşılayamayacağını duyurdu.
Lille teklifi kabul etmedi
Yusuf’u kadrosunda tutmak isteyen CSKA Moskova en fazla 8 milyon euroya bonservis sorununu çözmek istese de Lille tarafının buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.
Lille başkanı açıkladı
25 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yapan Lille Başkanı Olivier Letang, “Yusuf, CSKA’da kalmayacak. Onunla yakından ilgilenen başka kulüpler var” dedi.
- Bu sezon devre arasında CSKA Moskova’ya kiralanan Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde 12 maça çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu 8 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.
📌Khimki 1-2 CSKA Moskova
44' Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi’ndeki 8. golünü kaydetti.pic.twitter.com/1ca6K8YwLP
📌Khimki 1-2 CSKA Moskova