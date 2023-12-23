Ole Solskjaer'den Beşiktaş yanıtı: Kararımı henüz vermedim

Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e sözleşme teklifini yaptı. Norveçli teknik adam, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
“Beşiktaş’a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim”
2021-22 yılından itibaren takım çalıştırmayan Norveçli çalıştırıcı, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.
Son olarak İngiliz devi Manchester United'da görev alan 50 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Cardiff, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştırdı.