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Spor

Ole Solskjaer'den Beşiktaş yanıtı: Kararımı henüz vermedim

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için yaptığı teklifi değerlendiren Ole Gunnar Solskjaer, “Beşiktaş’a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım" ifadelerini kullandı.

19:00 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 19:07 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Siyah-beyazlılar, teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e sözleşme teklifini yaptı. Norveçli teknik adam, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.


Ole Gunnar Solskjaer şöyle konuştu:
'Kararımı henüz vermedim'

“Beşiktaş’a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim”


2021-22 yılından itibaren takım çalıştırmayan Norveçli çalıştırıcı, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.


Son olarak İngiliz devi Manchester United'da görev alan 50 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Cardiff, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştırdı.






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjær
#Sözleşme
9 dakika önce
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