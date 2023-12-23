Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen Çalımbay, takımın başında sadece 43 gün kalabildi. Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.
Ligin 12'nci haftasındaki Başakşehir karşılaşmasında göreve başlayan Çalımbay, Beşiktaş'la 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Alanyaspor karşılaşmasından! teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, "Sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır" denildi.
Teknik direktör arayışları başlarken listede üç isim öne çıktı. Hollandalı Ruud van Nistelrooy'la birlikte Alman teknik adam Andre Breitenreiter favori hocalar arasında yer alırken, Manchester United'ın eski hocası Norveçli Ole Gunnar Solskjser'e 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiği de iddia edildi. Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov da yeni teknik direktör adayları arasında.