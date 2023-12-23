Beşiktaş ile yolları ayrılan Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadro dışı kararları hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Yönetim bana danışarak hakaret etmedi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta geçirdiği dönem hakkında da açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Elde malzeme olursa her şeyi yaparsın. Biz malzemenin %40'ına da razıyız" dedi.