Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, sözleşmesinin feshedilmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, siyah-beyazlı takımda geçirdiği süre hakkında itiraflarda bulundu. Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





Rıza Çalımbay: "Mert'ten özür diledim"

"Dünkü maçtan sonra Mert kardeşimiz hakkında yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken, maçtan çıktıktan sonra çok sinirlenmiştim. En iyi oynadığımız maçlardan biriydi, hatalarımızdan gol yedik. Kendisi hakkında yanlış sözler söyledim. Ondan özür diliyorum."





"Bir kişi arkamda durmadı"

"Üzüldüğüm şeylerden biri de gazetede ve sosyal medyada bu kadar şeyler çıkarken bir kişi de 'Rıza Çalımbay, bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' demedi. Tevfik Yamantürk, divan kurulunda 'Rıza Çalımbay'ın en az 1.5 yıl kalması gerekir' diyor, başkandan hiç ses çıkmıyor. Takımın teknik direktörüyüm ama Hasan Arat ile hiç görüşmedik. Önemli değil, Samet Abi ile sürekli görüştük. Benim sözleşmemi iki maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık, 5 maçlık bir antrenör değilim. Ben çok iyi antrenörlük yapan, çok da başarılar kazanan birisiyim. Sadece Beşiktaş'ın zor günü olduğu için elimi taşın altına koydum."





"Onlar gece ayrılık için diretti"

"Dün gece maç bitti, tesisteyim. Önce Feyyaz ve Samet abi 'geleceğiz' dediler. Sonra gelmediler, üç yönetici geldi ve konuştuk. 'Bu gece şey yapalım' dediler. 'Gece saat 1 olmuş, bir şey yapmam' dedim. Yarın basın toplantımı yapar, bırakırım dedim. Onlar direttiler. Zaten sonrasında hemen 'ayrıldık' diye yazmışlar. Çok yanlış yazanlar, yıpratanlar oldu. Benim gitmemi bazıları çok istedi. Ne bir yönetici ne Samet Abi ne başka biri açıklama yapmıyor. Ben hiç pişman değilim. Bana şimdi bile 'Gel' deseler, yine giderim. Ama böyle davranırlarsa gitmem. Bunların olmaması gerekiyordu."









"Kadro dışılar için kimse bana sormadı"

"Samet Abi beni aradı ve 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor, yani ben yokum. 'Abi kim?' dedim, 5 tane saydı, 'Hayırlı olsun' dedi. Olay bitmiş yani. Kimse bana sormadı."





"Doktor 'Oynayabilir' dedi, Gedson oynamadı"

"Maçtan önce doktoru çağırıyoruz. Doktora oyuncuların sağlık durumunu soruyoruz. Gedson'a geldi ve oynayabilir dedi. Emin olduğunu söyledi. Sonra ben Gedson'u çağırdım ve 'Hazır mısın?' dedim. 'Yok, bundan önce 3 kere bu halde oynadım tekrar sakatlandım' dedi. Samet abiye söyledim, o da konuştu. Aynısını ona da söylemiş."





"Elde malzeme olsa her şeyi yaparsın"

"Rashica ile ilk kez geçen gün antrenman yaptık. Bizim zamanımız çok kısaydı, çok şey yapmamı istediler. Elde malzeme olursa her şeyi yaparsın. Biz malzemenin %40'ına da razıyız. Futbolcu arkadaşlarıma laf söyletmem. Biz onlarla güzel günler yaşadık. Ben hepsinden çok memnunum, hepsine teşekkür ettim."





"Antrenörü bu duruma getirmemek gerekiyor"

"Basında isimler çıkıyor ve onu tekzip etmiyorlarsa oyuncu bile senle çalışırken 'Hocamız zaten gidecek' der. Antrenörü o duruma getirmemeleri gerekiyor. Ben başkanım Hasan Arat'a nasıl saygı duyuyorsam o da benim işime saygı duyacak. Herkes saygılı olacak, işini bilecek."





"Güzel günler geçirdik"

"Ben Serdal Adalı ile daha samimiydim. Daha çok görüşüp konuşuyorduk. Hasan Bey zaten uzun süredir yoktu, gözükmüyordu. Benim hiçbir zaman bir yerde antrenör çalışırken, onun üstüne gitme gibi bir şeyim olamaz. Burak, benim zaten talebemdi. Onla güzel günler de geçirdik."





"Böyle bir şey gördünüz mü?"

"Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek' diyor. Tamam işte, Beşiktaşlı burada. Ben sadece destek istedim. 4-5 maçta giden antrenör gördünüz mü?"





"Beşiktaş'a ihanet etmem"

"Yeni gelen teknik direktöre zaman verirlerse, eksikleri görür. Kalsaydım, transfer için gereklilikleri söylerdim. Beşiktaş için en büyük tehlike Afrika Kupası. 6-7 arkadaş gidecek. Yeni gelen teknik direktör benden bir bilgi isterse, veririm. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a ihanet edemem, farklı düşünemem."







































