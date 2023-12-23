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Spor

Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşanmak üzere: Yunanistan Ligi'ne transfer oluyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecekler kadar gidecekler konusunda da görüşmelerde bulunan Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in transferinin tamamlanmak üzere olduğu iddia edildi.

15:55 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:10 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş Futbol Takımı.
Beşiktaş Futbol Takımı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında bonservisini aldığı Valentin Rosier ile yollar ayrılmak üzere. Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan oyuncunun Yunanistan takımlarından PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktörünü belirledikten sonra takımdan gidecek oyuncularını kesinleştireceği öğrenilirken kısa bir süre içerisinde anlaşmaya varılan futbolcuların transferlerinin de tamamlanması bekleniyor.

Valentin Rosier, Beşiktaş'ta çıktığı 126 maçta 6 gol attı 18 de asist yapma başarısı gösterdi.



#Beşiktaş
#Rosier
#PAOK
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