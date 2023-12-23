Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında bonservisini aldığı Valentin Rosier ile yollar ayrılmak üzere. Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan oyuncunun Yunanistan takımlarından PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.