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Spor

Beşiktaş'ta büyük skandal: Vitor Ruiz'e tazminat ödenecek

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), siyah-beyazlı kulübün İspanyol futbolcu Victor Ruiz'e tazminat ödemesine karar verdi.

15:02 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:30 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Victor Ruiz siyah-beyazlı formayla 26 maça çıkmıştı.
Victor Ruiz siyah-beyazlı formayla 26 maça çıkmıştı.

Beşiktaş ile Victor Ruiz arasındaki dava siyah-beyazlıların aleyhine sonuçlandı.


Siyah beyazlı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538,93 euro ve Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir" denildi.


O dönemde Victor Ruiz'e 270 bin euro ödeme yapması gererken Beşiktaş, şimdi İspanyol oyuncuya 2 milyon euro fesih + 270 bin euro vermek zorunda kaldı.





#Beşiktaş
#Victor Ruiz
#CAS
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