Paul Onuachu: "Takımım adına çok mutluyum"

Trendyol Süper Lig'in zor ve kuvvetli bir lig olduğunu aktaran Onuachu, "Bugün oynadığımız takıma bakacak olursanız geçen sene lige çıkmış olmasına rağmen ne kadar iyi oynadıklarını görebilirsiniz. Bu ligde her takım her takımı yenebilecek kapasitede. Bunu da bugün ki rakibimizin performansından anlayabiliyorsunuz. Her maçta mücadele edip her rakibimize saygı duyacağız." diye konuştu.