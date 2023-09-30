Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri Onuachu ve Bakasetas attı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadele bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Karadeniz ekibinin gollerini 3. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada frikikten Anastasios Bakasetas kaydetti. Onuachu'nun golünde asisti de Bakasetas yaptı.
Konuk takımın tek golü 36. dakikada Endri Çekiçi'den geldi.
Bordo-mavili takımda Batista Mendy 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Pendikspor ise 4 puanda kaldı.
Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Hatayspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Nenad Bjelica, geçen hafta oyunun son bölümlerinde yediği gollerle maçtan mağlubiyetle ayrılan takımın kadrosunu büyük ölçüde korudu. Hırvat teknik adam sadece Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Trezeguet'i 11'de sahaya sürdü.
Trabzonspor taraftarları, geçen hafta Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer alırken az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi. Konuk takım tribününde ise 3 taraftar yer aldı.
3. dakikada Trabzonspor, köşe vuruşundan golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0
27. dakikada ev sahibi Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Bakasetas'ın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top filelere gitti: 2-0
29. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Midtsjö'nun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı şutta, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.
36. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Midtsjö'nün pasında ceza alanı içinde Endri Çekiçi'nin yerden şutunda, Mehmet Can Aydın'ın çizgi üzerinde müdahale etmek istediği top filelerle buluştu: 2-1
43. dakikada Onuachu'nun sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.
88.dakikada Emre Taşdemir’in sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topla kale önünde buluşan Görkem Bitin’in vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’dan döndü. Sonrasında savunma topu kornere çıkardı.
89. dakikada Kappel’in ceza sahası içine ortasında Görkem Bitin’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
90. dakikada Onuachu’nun pasında topla ceza sahası içine giren Fountas’ın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı çeldi.
Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazandı.