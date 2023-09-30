Karadeniz ekibinin gollerini 3. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada frikikten Anastasios Bakasetas kaydetti. Onuachu'nun golünde asisti de Bakasetas yaptı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Pendikspor ise 4 puanda kaldı.

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Hatayspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Nenad Bjelica, geçen hafta oyunun son bölümlerinde yediği gollerle maçtan mağlubiyetle ayrılan takımın kadrosunu büyük ölçüde korudu. Hırvat teknik adam sadece Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Trezeguet'i 11'de sahaya sürdü.